Contrat pour la Davie: les négociations piétinent... encore et toujours

Plus de trois mois après l’engagement du premier ministre Justin Trudeau au sujet d’un éventuel contrat pour la construction de brise-glaces au chantier Davie, Ottawa réitère que les «discussions vont bien», mais est incapable de rassurer les ouvriers plus impatients que jamais.

De passage à Québec, jeudi, pour l’inauguration du Manège militaire, la ministre fédérale des Services publics et de l’Approvisionnement Carla Qualtrough a défendu le travail de son gouvernement dans ce dossier, refusant toutefois d’avancer un échéancier précis pour la conclusion des négociations qui piétinent.

«On travaille très fort, on était à la table hier. On continue la négociation, on fait nos vérifications. Moi, je suis encouragée parce qu’on continue et c’est difficile à régler rapidement parce qu’il faut le faire correctement. On veut aider Davie mais je ne peux pas donner les détails des négociations publiquement. J’ai de bonnes relations avec la direction et les syndicats. C’est positif», a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

Un peu plus tôt, quelques syndiqués de la Davie s’étaient pointés au Manège pour manifester leur mécontentement, pressant la ministre de régler le dossier une fois pour toutes. Le temps presse, rappellent-ils, en raison des nouvelles pertes d’emploi à venir et de la perte d’expertise qui risque de faire très mal au chantier maritime de Lévis lors d’une éventuelle reprise.

Carnet de commandes vide

«Les gens arrivent à la fin de leurs prestations de chômage. À chaque jour, ils appellent au local syndical pour savoir s’il y a du nouveau. Ils doivent faire des choix et ils ont besoin de stabilité. Ils sont aussi très sollicités par d’autres entreprises», a expliqué en entrevue Ann Gingras, la présidente du Conseil central de la CSN pour Québec-Chaudière-Appalaches.

Le carnet de commandes est vide en prévision de l’été, ce qui implique d’autres mises à pied importantes dans les prochains mois si le dossier des brise-glaces ne se règle pas, a-t-elle martelé. «Ça urge. Il y a quelque chose qui pue à Ottawa, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un blocage ; est-ce que ce sont les hauts fonctionnaires ou les élus qui bloquent ?», s'interroge-t-elle à voix haute.

«On a tous hâte que ça débouche»

Est-ce une question de jours, de semaines ou de mois? Le ministre Jean-Yves Duclos, député de Québec, refuse à son tour de s’avancer.

«En fait, ça serait aux gens de Davie et aux fonctionnaires du gouvernement fédéral de répondre. Ce sont des enjeux très techniques. On veut que ça soit bien fait parce qu’on ne veut pas se retrouver dans quelques mois avec des difficultés contractuelles qui auraient pu être évitées parce que les discussions ont été mal faites. On veut que ça marche bien non seulement à court terme mais à long terme», a-t-il répondu lors de la mêlée de presse conjointe avec sa collègue Qualtrough.

«Les discussions vont bien entre le chantier Davie et le gouvernement canadien. Ça avance, on a tous hâte que ça débouche sur des résultats concrets à court terme mais encore plus important, on a tous hâte que ces démarches mènent à des résultats de long terme significatifs pour le chantier Davie et la région de Québec», a-t-il renchéri.