Décès de Rosalie: Audrey Gagnon expulsée du refuge pour des motifs «très importants»

La Maison Marie-Rollet confirme qu’Audrey Gagnon, principale suspecte du meurtre de la petite Rosalie, avait été expulsée du centre d'hébergement le 12 avril dernier, soit cinq jours avant la mort de l’enfant.

Dans un communiqué diffusé ce matin, la direction de l'organisme qui vient en aide aux femmes violentées et à leurs enfants indique que la décision de mettre un terme au séjour d’une femme entre ses murs repose toujours sur des motifs «très importants».



La Maison Marie-Rollet ne précise pas la cause du départ d’Audrey Gagnon, mais soutient que «la situation a rapidement été rapportée aux autorités appropriées». Encore une fois, l'on ne précise pas s’il s’agit de la police ou de la Direction de la protection de la jeunesse.



Selon la Maison Marie-Rollet, Audrey Gagnon se dirigeait, le 12 avril dernier, «chez un membre de son réseau social pour la soirée, en attendant une autre place dans une autre ressource».



Pourtant, dans un échange de textos avec une amie, quelques heures après avoir été expulsée de la Maison Marie-Rollet, Audrey Gagnon elle-même s'interrogeait sur la nature exacte de sa relation avec ce «membre de son réseau social»: «Un de mes amis m’a hébergée [...] j’pense c’est mon chum, je suis pas sûre.»



Par ailleurs Audrey Gagnon, cinq jours après son départ de la Maison Marie-Rollet, écrivait: «J’essaie de trouver une maison d’hébergement depuis jeudi matin [jour de son expulsion] mais ça marche fuck all.»



La direction de la Maison Marie-Rollet termine sa missive en offrant ses condoléances «à la famille et aux proches de Rosalie».