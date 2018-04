Des mensonges surréalistes

C’était une scène surréaliste. Complètement absurde. Mais pourquoi tous ces beaux parleurs qui ont fourré Montréal right and left pas plus tard qu’en fin de semaine étaient-ils dans une salle du Centre Bell ?

Même le café n’était pas buvable. Imaginez les demi-vérités et les mensonges orchestrés ? Pensez-vous que la quelque dizaine de journalistes qui attendaient depuis déjà une demi-heure l’arrivée d’Adonis Stevenson avaient le goût de quémander des autographes ?

Et chez les gens d’Al Haymon et de Floyd Mayweather, on cherchait comment récupérer les déclarations contradictoires d’Adonis Stevenson faites à Mathieu Boulay la veille, à Toronto. Big Matt a foutu le bordel dans la patente avec son article sur la conférence de presse de Toronto.

Lamont Jones, le bras droit d’Al Haymon, Yvon Michel blanc comme un drap et les gens de Toronto se morfondaient pendant qu’on cherchait Adonis.

Jeremy Filosa était comme une bombe prête à exploser. Il était à une mauvaise respiration de lever les feutres, répétant qu’il n’avait jamais vu pareil manque de respect. D’autres confrères essayaient de comprendre en se passant la copie du Journal de Montréal qu’un prévoyant journaliste avait apportée.

COMMENT RÉPARER LA GAFFE ?

Je ne nommerai pas les trois personnages parce qu’ils ont demandé la confidentialité sur leurs propos mais je peux vous dire que les principales questions qui revenaient tout le temps se résumaient ainsi : « Qu’est-ce que nous pouvons dire pour corriger le tir ? Et surtout comment Adonis Stevenson peut-il se sortir de ce merdier ? »

Le merdier puant pesait sur la conférence de presse depuis sept heures le matin. Quand Stéphane Lépine a lu les propos de Stevenson selon lesquels jamais Eleider Alvarez n’avait fait partie de l’équation dans les négociations pour le combat Stevenson-Badou Jack, son sang n’a fait qu’un tour. Il était livide. Stevenson le faisait passer pour un fieffé menteur, lui, Yvon Michel, Marc Ramsay, Alvarez et Mauricio Sulaiman, président de la WBC.

Autrement dit, c’est comme si la première scène de la prochaine saison de District 31 nous montrait Nadine en train de se maquiller avec son chum Patrick et qu’elle disait dans la première réplique : « J’ai fait un rêve étrange. Je me faisais assassiner par les motards et les services secrets s’en mêlaient ».

Tout ce qui s’était passé depuis septembre n’était donc qu’un rêve. Ben, les six mois de retard, les négociations interminables, les déclarations d’Yvon Michel, de Marc Ramsay, de Stéphane Lépine, les prises de position de Sulaiman, c’était un rêve. Ça n’avait pas existé. Les médias et les amateurs s’étaient fait rouler dans la farine.

C’est évident qu’il y avait un menteur ou un inconscient là-dedans. Fallait le tirer du trou.

Quand la conférence de presse a débuté avec 50 minutes de retard, le scénario était prêt. Lisez Mathieu Boulay et vous allez en prendre connaissance.

ET QUI MÈNE QUOI À TORONTO ?

Quand je dis surréaliste, je n’exagère pas. Fallait entendre ceux qui viennent d’entuber Montréal vanter les mérites et la beauté... de Montréal. Tout ça pour espérer vendre des abonnements à la télé payante et remplir les coffres déjà garnis de Maple Leaf Sports and Entertainment.

La vérité était éclatante. Tant qu’à se retrouver avec une catastrophe à Montréal, Al Haymon a sondé vivement le marché de Toronto et a téléphoné à Yvon Michel pour lui apprendre que le cirque s’en allait à Toronto.

Pas assez d’argent à Montréal pour les circonstances. Et si Yvon Michel assure que c’est lui qui va mener le show à Toronto, je vous préviens que Lee Baxter, le promoteur de la Ville-Reine, n’était pas trop au courant hier : « Avec l’aide de MLSE, je devrais vendre 4000 ou 5000 tickets. Mais ce qui compte, c’est l’argent du ringside et du plancher. C’est là que l’argent va être. Et avec l’aide de MLSE et de Floyd Mayweather, je devrais atteindre mon objectif », de m’expliquer Baxter, un jeune homme de 34 ans, tatoueur de son métier et fier propriétaire de sa boutique de tatouage.

La vérité est simple. Hier soir, les Maple Leafs, les Raptors, le club de baseball de la Ligue américaine, et le FC Toronto jouaient tous en même temps. Et là, sont en train de mettre la main sur la boxe.

Et Valérie Plante sourit...

STEVENSON TELLEMENT MALADROIT

Je ne suis pas un ami d’Adonis Stevenson mais je pense connaître plutôt bien l’homme. Il m’a parlé souvent de ses quatre filles, j’ai connu sa blonde, hier, la belle Simone dont il est éperdument amoureux, et je sais que c’est un homme très profondément blessé. Il ne fait plus confiance à personne depuis que des journalistes se sont présentés chez sa mère sous des prétextes douteux.

Cette méfiance le dessert beaucoup auprès des amateurs. Certaines gens sont d’une cruauté dans leurs propos qui confinent à la diffamation.

Mais Stevenson s’enfonce toujours plus dans le déni. Et les conséquences sont toujours désastreuses d’une fois à l’autre.

Va falloir qu’il fasse face une bonne fois s’il veut mener une vie relativement normale...

Alvarez-Kovalev : pas à Montréal

Les amateurs de boxe sont dus pour une autre amère déception. Yvon Michel espérait présenter le combat de championnat du monde entre Sergey Kovalev et Eleider Alvarez à Laval ou à Montréal.

Mais il a confirmé que tout indiquait que Kathy Duva, la patronne de Main Event, avait des propositions financières pour que le combat soit présenté aux États-Unis : « Elle m’a dit que ces offres seraient dures à battre et que, sans doute, Montréal était hors de la course », a affirmé Yvon Michel, hier.

C’est donc une autre mauvaise nouvelle. Heureusement, Québec recevra le combat de David Lemieux le 26 mai et Shawinigan l’affrontement entre les deux titans Braidwood et Kean, le 16 juin.

Eye of The Tiger Management va compléter sa tournée au Casino avec Steven Butler le 23 juin.

Et Valérie Plante sourit...