MONTREUIL ROBITAILLE, Louise



Au CHSLD Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2017, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Montreuil, épouse de feu monsieur Paul-André Robitaille, fille de feu Marguerite Barrette et de feu Arthur Montreuil. Elle demeurait à Saint-Jean-Sur-Richelieu. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynn (Wayne) et Denis; sa sœur Monik; ses belles-sœurs: Lina et Monique (Ghislain); son beau-frère Gilles (Jocelyne); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bur, 305, Québec, tél.: 418 527-4294,www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.