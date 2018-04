BELLEAU, Jeannine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannine Belleau, épouse de feu monsieur Hubert D'Eer, fille de feu Elzéar Belleau et de feu Alice Castonguay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Gilles Déry) et Nancy (Éric Dubé); ses petits-enfants : Louviane et Sandra (Guillaume). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, les enfants de Hubert : Alain et Mario, ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ses ami(e)s du bingo. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Enfant-Jésus, principalement l'unité des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués, ainsi qu'au personnel des résidences Le Havre du Trait-Carré et la résidence Cœur du Bourg pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél: 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.