PELLERIN, Yolande Bilodeau



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 14 avril 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Yolande Bilodeau, épouse de monsieur Jean-Claude Pellerin. Née à Ste-Famille I-O, le 11 août 1943, elle était la fille de feu dame Irène Létourneau et de feu monsieur Eudore Bilodeau. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àà compter de 9h. À sa mémoire,Le corps sera inhumé au cimetière de Beauport, boul. Raymond, à une date ultérieure. Outre son époux Jean-Claude, madame Pellerin laisse dans le deuil ses enfants: Éric, Nancy (Donald Watson), Marie-Claude, Martin (Mélanie Béland); ses petits-enfants: Mélissa et Sabrina Bhérer, Xavier et Justin Martel, Mathis et Mya Pellerin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pellerin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sa cousine Nicole Vézina et tout le personnel du E-5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, www.fondationduchudequebec.com 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :