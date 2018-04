BUSSIÈRES, Albert



Au C H U - C H U L, le 7 avril 2018, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé monsieur Albert Bussières, fils de feu madame Léontine Brousseau et de feu monsieur Mendoza Bussières. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Pont-Rouge. Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Peter Thomson) et Stéphane; son petit-fils adoré Sébastien ainsi que la mère de ses enfants, Rachel Lessard. Il était le frère de: feu Léo-Paul (Laurette Girard), feu André (feu Colette Gilbert), feu René (feu Angèle Levasseur), feu Fernando (Denise Duval), feu Victorien, Grégoire et Laurette. Il laisse également dans le deuil son amie de longue date Sylvia Watt, Liliane Richard, une amie de la famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci au CLSC des Rivières (soins palliatifs) ainsi que le personnel médical et les gens de la Pastorale du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.