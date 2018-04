Géants du web: un comité à majorité libérale recommande la taxation

OTTAWA – Alors que le gouvernement Trudeau refuse obstinément d'agir, un comité parlementaire à majorité libérale a recommandé au fédéral de taxer les géants du web jeudi.

Dans un nouveau rapport, le comité permanent du commerce international demande que «le gouvernement du Canada applique les taxes de vente sur les produits tangibles et intangibles vendus au Canada par des entreprises canadiennes et par des vendeurs étrangers, y compris lorsque ces ventes s’effectuent au moyen d’une plateforme de commerce électronique».

Cela inclut donc autant les achats de marchandise que les services numériques, tels que Netflix ou Spotify. Ottawa se retrouve sous le feu des critiques depuis des mois pour son refus catégorique de percevoir la TPS sur ces services.

Fait étonnant, les membres du comité sont majoritairement des élus libéraux, dont le chef Justin Trudeau martèle à chaque occasion qu’il n’imposera pas une «nouvelle taxe» aux Canadiens.

Le comité suggère aussi au gouvernement de mettre en place «un régime fiscal juste et équitable pour tous les Canadiens», en s’assurant que les revenus et les profits des ventes en ligne «soient imposés dans le pays où sont consommés les produits et où ont lieu les activités économiques qui ont généré les revenus».

De nombreux géants étrangers du web ne paient pas d’impôt au Canada, privant ainsi le trésor canadien de plusieurs centaines de millions de dollars chaque année.

L’opposition néodémocrate a déploré que le Canada fasse figure de cancre de la communauté internationale dans ce dossier. «Pour l'imposition, je comprends qu'on veuille en parler au G7, mais pour la taxe de vente, on est les derniers taouins à ne rien faire», a critiqué le député Pierre Nantel durant la période de questions.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances a expliqué que le gouvernement discutait actuellement de la bonne voie à suivre avec ses partenaires de l’OCDE. «Nous ne voulons pas une approche à la pièce. Nous voulons une approche prudente, concertée et équitable», s’est défendu Joël Lightbound.

Le député conservateur Gérard Deltell a souligné que les constats du rapport entraient «en contradiction formelle» avec la position du gouvernement. Son parti a réitéré dans le rapport qu’il s’opposait à des «taxes et impôts inutiles» sur les services numériques.

Au niveau provincial, Revenu Québec a confirmé jeudi que Netflix percevrait la TVQ sur ses abonnements.