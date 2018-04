Hydro-Québec va offrir des tarifs variables selon l’heure du jour

« On ira de l’avant comme prévu, et ce, sur une base volontaire et progressive », a confirmé hier au Journal un porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot.

Les tarifs seront ainsi plus élevés lors des heures dites critiques (matin et soir) et moins chers durant la nuit et le jour. La société d’État dit avoir identifié « 300 heures critiques » en hiver sur son réseau.