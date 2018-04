Jobillico s’associe à Google pour améliorer la recherche d’emploi au pays

Le site de recherche d’emploi Jobillico s’associe au géant Google pour propulser ses quelque 30 000 emplois disponibles au Canada à vitesse grand V sur le web.

«C’est un énorme partenariat, une très grosse nouvelle!», lance d’emblée le président et cofondateur du site de recherche d’emplois pancanadien, Serge Lavallée. Ainsi, depuis jeudi, toutes les offres d’emplois véhiculées sur le site Jobillico sont maintenant référencées et placées en priorité par le géant mondial de la recherche.

Le nouveau partenariat «gagnant-gagnant», à coût nul, signifie «des millions de clics supplémentaires» pour le site Jobillico, dont les bureaux sont situés à Québec. D’un côté, Jobillico atteindra plus facilement des millions de chercheurs d’emplois potentiels, tout en propulsant 15 millions d’alertes-emplois mensuellement. De l’autre, le géant Google pourra garnir sa base de données quant aux emplois disponibles, selon les régions.

Impossible toutefois de chiffrer les futurs bénéfices liés à cet achalandage supplémentaire pour le site Jobillico. «On ne sait pas encore jusqu’où ça peut aller, mais il est certain que ça agrandit notre réseau de diffusion de plusieurs millions de visiteurs», a précisé M. Lavallée. Selon Google, 73% des recherches d’emplois débutent sur son moteur de recherche.

Un travail de longue haleine

M. Lavallée précise qu’il tentait de séduire le géant Google depuis près d’un an et demi. «On savait qu’ils allaient lancer Google for Job en juillet 2017 puis qu’ils voulaient s’implanter dans ce domaine au Canada par la suite. On espérait être assez gros pour qu’ils [les dirigeants de Google] nous voient dans le radar», indique M. Lavallée.

Nombre d’emplois offerts sur Jobillico:

Capitale-Nationale : 4986

Chaudières-Appalaches : 2617

Région de Montréal : 7215

Au Canada : 30 000

Source : Jobillico