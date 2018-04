La complétude Lisée-Hivon

Catherine Fournier est la plus jeune députée de l’Assemblée nationale et elle a la grande qualité de dire tout haut ce qu’elle pense. Un si franc parler peut heurter, elle en a d’ailleurs fait l’expérience avec le premier ministre Couillard qui s’est rapidement montré condescendant face à ses critiques justifiées. Toutefois, elle ne se laisse pas démontée et a même osé apporter des nuances aux propos de son chef, Jean-François Lisée, sur une éventuelle clôture sur le chemin Roxham emprunté par les immigrants illégaux en s‘exprimant sur la non-nécessité d’un tel empêchement physique.

J’ai eu récemment l’occasion d’écouter une allocution de la députée de Marie-Victorin où elle faisait l’éloge de son chef pour son intelligence et sa créativité, tout en saluant la nomination de Véronique Hivon comme vice-chef. Un peu comme le yin et le yang, l’impétuosité du chef et le côté réfléchi de la vice-chef favorisent à ses yeux un judicieux équilibre dans le leadership du parti. Elle semble trouver que les attitudes différentes des deux leaders se maillent très bien et permettent de rejoindre un plus large éventail de sensibilité au sein de la population. Certains peuvent trouver incongru ce partage de gouvernance et d’apparition en duo dans des évènements publics, il faudrait peut-être y voir la fin d’une culture du chef plénipotentiaire acclamé comme un héros mythique.

Pour revenir à la vague de migration, il n’y a pas de doute que Jean-François Lisée a dit crument ce qu’une majorité de Québécois pense au regard de notre frontière poreuse et de la nécessité de bloquer de quelconque manière le passage aux illégaux. Dans les heures qui ont suivi, il a dû mieux envelopper sa déclaration et la lier avec la proposition du parti de mettre fin à l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs afin que les migrants se dirigent vers les points de service frontaliers et voient traiter leur demande d’asile ou d’immigration. Il y a fort à parier que son entourage a incité à l’enrobage du propos. La sagesse ne doit toutefois pas le mener à tellement aseptiser ses propositions qu’il finirait par avoir l’air de soutenir la chose et son contraire.

Le message du chef péquiste n’a pas créé de tumulte à Québec mais il est largement rejeté dans la capitale fédérale. Le ministre de l’immigration Amhed Hussen a servi le charabia habituel qui consiste à parler pour ne rien dire en se prétendant accueillant pour les migrants mal pris tout en étant soucieux de protéger nos frontières. Quant aux conservateurs, ceux-ci transformeraient toute la frontière en porte d’entrée officielle, ce qui permettrait de retourner tous les migrants de l’autre côté de la frontière. Au lieu d’une clôture, les conservateurs ouvrent la porte aux migrants pour ultimement les entasser dans un autobus et les retourner à leur point de départ.

La position conservatrice est beaucoup plus radicale que celle des péquistes. Ultimement, ces derniers visent avant tout à mieux répartir la migration sur l’ensemble du territoire canadien pour éviter au Québec d’avoir à assumer toutes les responsabilités financières à l’accueil, comme c’est présentement le cas avec le chemin Roxham. Le PQ a somme toute une position modérée même si la clôture a pu faire tressaillir et nous pouvons y voir une véritable quête de solution par rapport aux libéraux fédéraux qui sont dans le laisser-faire et les conservateurs qui sont dans l’exclusion totale.

Finalement, si Marc Bergevin considérait que les problèmes de son club étaient dans l’attitude sans trop que nous sachions de quoi il voulait parler, il apparaît que le duo Lisée-Hivon ait des attitudes différentes qui aboutissent dans une complétude leur permettant d’espérer marquer des points.