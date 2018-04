La série ACT relancée au Québec sous un nouveau nom

QUÉBEC | Bonne nouvelle pour les pilotes et amateurs de stock-car au Québec : un nouveau championnat nommé CSCC-LMS (Championnat de stock-car canadien pour voitures Late Model Sportsman) prendra le relais de la série ACT-Québec.

Le tout sera confirmé ce vendredi matin à l’occasion de l’ouverture du Salon Auto Sport de Québec qui se tiendra ce week-end au Centre de foires d’ExpoCité.

« Nous avons cette discipline à cœur. C’est pour cette raison qu’il fallait poser des gestes concrets pour maintenir la série au Québec sous une autre identité », a indiqué le promoteur Marc-Patrick Roy, en entrevue au Journal de Montréal.

À la suite du décès du fondateur de l’ACT (American Canadian Tour), Tom Curley, en mai 2017, les nouveaux dirigeants ont voulu changer les règles, ce qui rendait, aux yeux de Roy, responsable de la série au Québec, l’opération impossible à rentabiliser. Ils l’ont donc relevé de ses fonctions.

« Nous avons tout tenté pour en venir à une entente avec les nouveaux dirigeants, Cris Michaud et Pat Malone, mais en vain, a renchéri Roy. Ils étaient trop gourmands à plusieurs égards concernant la vente des pneus et les assurances. Dans ces conditions, on roulait tout droit vers un gouffre financier. »

Huit ou neuf courses

Le nouveau calendrier révisé comportera huit courses au Québec et possiblement une neuvième qui pourrait avoir lieu à l’Autodrome de Saint-Félicien. Une manche est aussi prévue dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, où les pilotes, pour une rare fois, rivaliseront sur un circuit urbain.

Par contre, faute d’entente, la série exclut toute présence à l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction où, initialement, elle devait y faire deux escales.

En 2019, la nouvelle série a des visées en Ontario, c’est ce qui explique qu’elle porte le nom de Championnat de stock-car canadien.

►Le calendrier : 20 mai (Saint-Eustache) ; 9 juin et 24 juin (Montmagny) ; 7 juillet (Saint-Eustache) ; 21 juillet (Montmagny) ; 12 août (Trois-Rivières) ; 1er septembre (Montmagny) et 8 septembre (Saint-Eustache).