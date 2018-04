Le BST publie son rapport sur l’écrasement qui a coûté la vie à Jim Prentice

CALGARY, Alberta | Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recommande l’installation obligatoire d’enregistreurs de données de vol légers par tous les exploitants d’avions privés et commerciaux, à la suite de l’accident d’avion qui a coûté la vie à l’ex-premier ministre albertain Jim Prentice.

C’est ce qu’a dévoilé jeudi le BST, en précisant que les enregistreurs de données de vol légers ne sont pas obligatoires en ce moment pour ces entreprises.

Le BST se dit également «préoccupé par l’approche réactive de Transports Canada concernant la surveillance des opérations des exploitants d’avions d’affaires privés».

Rappelons que le Cessna Citation 500 dans lequel prenaient place l’ex-premier ministre et ministre fédéral, Jim Prentice, ainsi que deux autres passagers et le pilote, s’est écrasé quelques minutes après son décollage près de Kelowna, en Colombie-Britannique, le 13 octobre 2016.

L’appareil exploité par Norjet se rendait à Calgary lors d’un vol de nuit parti de l’aéroport de Kelowna. Comme aucun enregistreur ne se trouvait dans l’avion, le BST précise avoir été incapable d’établir les circonstances exactes de la tragédie.

Peu de temps après le décollage, «il y a eu perte de maîtrise et l’avion est entré dans un virage serré en descente vers la droite avant de percuter le relief. Aucun appel d’urgence n’a été effectué. Tous les occupants ont été mortellement blessés. Les forces d’impact et un incendie après impact ont détruit l’aéronef», a précisé le BST, par communiqué.

«D’après le scénario le plus probable, le pilote, sans doute aux prises avec une charge de travail élevée étant donné qu’il pilotait l’aéronef seul, a subi une désorientation spatiale et perdu la maîtrise de l’avion peu après le décollage, écrit le BST. L’enquête a également permis de déterminer que le pilote n’avait pas l’expérience récente de vol de nuit et aux instruments qu’exige Transports Canada pour transporter des passagers la nuit. Les risques d’accident avec perte de maîtrise sont accrus pour les pilotes sans expérience récente de vol de nuit ou aux instruments.»

«Nous n’aimons pas répondre “nous ne le savons pas” quand on nous demande pourquoi et comment un accident s’est produit, a dit Kathy Fox, présidente du BST. Nous voulons donner des réponses définitives aux familles des victimes, aux intervenants du secteur aérien du Canada et au public canadien. C’est la raison pour laquelle nous recommandons aujourd’hui l’installation obligatoire d’enregistreurs de données de vol légers à bord des avions d’affaires privés et commerciaux qui ne sont pas tenus de le faire actuellement.»

De son côté, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a indiqué que le rapport du BST est analysé. «Des représentants du ministère étudient minutieusement le rapport et fourniront une réponse officielle au Bureau de la sécurité des transports dans le délai prescrit de 90 jours, a-t-il dit. Transports Canada prend les recommandations du Bureau de la sécurité des transports très au sérieux et partage son objectif visant à préserver et à améliorer la sécurité du réseau de transport du Canada.»