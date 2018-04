Le français au Québec est une vraie catastrophe

Cette personne qui vous écrivait pour exprimer son découragement quant à la piètre qualité du français au Québec a bien raison. Même si je suis prêt à reconnaître que les Français de France sont désormais bien peu enclins à protéger leur langue, ça ne justifie pas que nous allions dans le même sens.

On vit dans une société qui a mis de côté l’importance de ses vraies valeurs, en commençant par sa langue, le premier véhicule de sa différence. On se fiche complètement de notre culture, et à la longue, celle-ci s’effritera inexorablement. On mélange le masculin avec le féminin, on écrit au son, on massacre l’orthographe des mots et on a oublié l’existence de la cédille.

On aura beau se moquer du temps passé et de l’enseignement des religieux et religieuses, il n’en reste pas moins qu’alors, on apprenait à bien écrire et parler notre français. Cela alors qu’avec internet, il est si facile de vérifier comment s’écrivent les mots, mais qu’on est devenus paresseux collectivement.

Quelles valeurs transmettons-

nous à nos jeunes quand le mot anglais est le premier qui nous sort de la bouche pour désigner un fait ou une chose ? Et que tout le monde s’entend pour dire que c’est plus tendance d’utiliser le mot anglais pour désigner une réalité moderne ? La publicité aussi va dans ce sens, au point de nous faire honte face au peu de respect que cela dénote envers notre langue.

Combien faudra-t-il de « Stock Bar, de Ladies-night, de shooters, de drinks et de Happy Hour» pour qu’on se rende compte de ce vicieux glissement vers l’anglicisation ? Même nos entreprises s’y mettent : Moment Factory, Tremcar, New-Look, etc. Combien de francophones ne communiquent qu’en anglais sur Facebook et les autres réseaux sociaux ? Il me décourage ce peuple. Il me fait honte au quotidien avec son laisser-aller envers sa culture et son identité, alors qu’il a choisi de s’assimiler lui-même au lieu d’assimiler le nouvel arrivant. Et soyons honnêtes envers les anglophones, cela n’est la faute de personne d’autre que nous-mêmes.

Yves Ouellet, Joliette

Il faudrait au premier chef que notre système d’éducation mette la langue en tête de liste de ses priorités. Mais comme il est aussi reconnu que les changements sociaux partent d’une volonté des individus qui composent ladite société et non des institutions ou des gouvernements, il revient à chacun d’entre nous de se faire un point d’honneur de bien parler sa langue pour que le principal pas soit fait en vue du résultat final. Encore faudrait-il que les consciences soient éveillées à cette réalité. Et de ça, je suis loin d’être certaine.