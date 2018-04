Le PQ s’engage à agir contre les hausses de salaire faramineuses

Jugeant que les Québécois sont excédés par les énormes hausses de salaire que se paient les hauts dirigeants d’entreprises publiques et privées, le Parti Québécois promet d’instaurer une « culture de la modération » s’il est élu.

Un an après le scandale de la rémunération chez Bombardier, et quelques mois après la hausse de salaire de 26 % dont a bénéficié le président et chef de la direction d’Hydro-Québec, le PQ promet de serrer la vis... là où il le peut.

« Culture de la modération »

Reconnaissant qu’il ne peut empêcher les entreprises privées d’accorder des hausses de salaire faramineuses à leurs hauts dirigeants, le chef du PQ Jean-François Lisée a toutefois l’intention de prêcher par l’exemple avec les sociétés d’État.

« On est dans une spirale d’augmentations systématiques des hauts salaires qui est déconnectée de la réalité, de leurs compétences, du marché. Est-ce que c’est facile à régler ? Non. Mais on veut envoyer, une fois au gouvernement, un signal de modération qui est le contraire de ce que le gouvernement libéral au pouvoir a envoyé », a dit M. Lisée, jeudi, en marge d’un événement du Conseil des relations internationales de Montréal.

« On dénonce le fait que les dirigeants de Bombardier ont eu 49 % d’augmentation dans une année où il y a eu une réduction des profits. La Caisse de dépôt, elle, a eu de très bons profits, mais pas pour justifier une hausse de rémunération de cette proportion », a-t-il poursuivi.

Ces promesses devraient permettre de créer une « culture de la modération pour les hausses futures », croit le chef péquiste.

Il n’a toutefois pas voulu s’engager à forcer les entreprises qui bénéficient du soutien de l’État, comme Bombardier, à limiter les hausses de salaire de leurs hauts dirigeants.

Salaire minimum à 15 dollars

Toujours dans l’optique de diminuer les égalités entre les plus riches et les plus pauvres, le Parti Québécois s’engage à augmenter le salaire minimum à 15 dollars, d’ici 2022, une mesure déjà instaurée en Ontario depuis peu.