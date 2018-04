Le prince William sera le témoin de Harry à son mariage avec Meghan Markle

LONDRES | Le prince Harry a choisi son frère aîné William comme témoin à son mariage avec l’ex-actrice américaine Meghan Markle le 19 mai au château de Windsor, à l’ouest de Londres, a annoncé jeudi le palais de Kensington.

«Le prince Harry a demandé à son frère, le duc de Cambridge, d’être son témoin», a indiqué le palais dans un bref communiqué.

«Le duc de Cambridge est honoré d’avoir reçu cette demande et il a très hâte de pouvoir soutenir son frère à la chapelle Saint-George de Windsor le 19 mai», a-t-il ajouté.

Le prince Harry avait été le témoin de son frère aîné au mariage de ce dernier avec Catherine Middleton en 2011.

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie de mariage tandis que plus de 2.600 autres ont été conviées dans le parc du château pour assister à l’arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu’à la procession en calèche au départ du château.