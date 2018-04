Le «Projet X» de Justin Trudeau

Avez-vous déjà vu le film-culte Projet X, qui a connu un succès planétaire en 2012 ? Cette comédie hilarante raconte l’histoire de deux ados qui organisent un party pour le 17e anniversaire d’un de leurs amis.

En fait, c’est la raison officielle.

La vraie raison est que les gars organisent ce party pour devenir les garçons les plus populaires de l’école.

Le party déborde

Le party se déroule à la maison du fêté, pendant l’absence de ses parents, qui sont partis célébrer leur anniversaire de mariage.

« On te donne la permission d’organiser un party à la maison, en autant qu’il n’y ait pas plus que quatre ou cinq personnes », lui disent ses parents avant leur départ pour le week-end.

Mais vous savez comment ça se passe : un gars invite un autre gars, qui invite un autre gars, qui invite un autre gars... Résultat : plus de 2000 personnes se pointent à la maison.

La « petite fête intime » se transforme en partouze gigantesque, et les organisateurs perdent le contrôle de la soirée.

Eh bien, c’est EXACTEMENT ce qu’a fait Justin Trudeau.

Le 28 janvier 2017, notre Kumbaya national a publié un tweet disant : « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera... »

Le PM n’a pas lancé ce message à des fins humanitaires ou pour expliquer les politiques d’immigration du Canada aux habitants du Tiers-Monde. Il a écrit ce tweet pour montrer à quel point il est cool, point.

Il voulait devenir le leader le plus populaire du monde.

Malheureusement, son invitation est devenue virale. Et des dizaines de milliers de personnes se sont pointées à nos frontières afin de participer au party.

Perdre le contrôle

Que suggère-t-on aux jeunes qui perdent le contrôle d’une fête qu’ils ont organisée ?

D’appeler la police.

C’est ce que le Québec demande à Justin Trudeau de faire.

« Prends ton téléphone et demande de l’aide, parce qu’on est en train de perdre complètement le contrôle de nos frontières. Il y a des gens qui se pointent avec des valises et qui n’ont strictement rien à faire ici... »

Monsieur Selfie a voulu faire le smatte pour devenir le gars le plus populaire de l’école. Mais qui doit ramasser les pots cassés et accueillir tout ce beau monde ? Nous.

On ne sait littéralement plus où les mettre. Déjà que nos écoles débordent et tombent en ruines...

Pendant ce temps, des Québécois qui vivent dans la pauvreté depuis des années regardent les autorités québécoises se démener comme le diable dans l’eau bénite pour aider ces migrants irréguliers et se disent : « Wow, pourquoi n’avons-nous pas droit aux mêmes égards, nous ? Pourtant, nous sommes des Québécois ! »

Bravo, monsieur Trudeau ! Quelle belle façon d’améliorer le vivre-ensemble !

Bar open

Comme l’a dit le politologue Christian Dufour à l’émission de radio d’Isabelle Maréchal, au 98,5 FM : « Un État a le droit d’avoir une frontière qui n’est pas une passoire. »

Tiens, j’ai une idée : pourquoi on n’écrit pas sur Twitter qu’il y a un gros party au 24 Sussex, ce soir, et que c’est bar open ?