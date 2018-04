Le vol institutionnalisé des pétrolières continue : Hourra!

L’offre mondiale de pétrole excède toujours la demande

Au niveau mondial, l’offre de pétrole excède largement la demande, mais qu’à cela ne tienne, les prix à la pompe augmentent. Ce n’est pas ce que laisse pourtant entendre la fameuse et la fumeuse théorie de l’offre et la demande. Selon cette légende, les prix devraient diminuer, et non pas augmenter, surtout qu’aux États-Unis la production pétrolière a fait un bond extraordinaire, ce qui fait maintenant de ce pays, le principal producteur au monde grâce à leur pétrole de schiste.

Les prix sont à la hausse même si les taux de taxes gouvernementales n’ont pas augmenté et même si les coûts de production n’ont pas cru. Ah oui, grâce à l’invasion de la Libye et de l’Irak par les Occidentaux, les pétrolières étrangères se sont de nouveau emparées des champs pétroliers et ces pays ont recommencé à exporter. Voilà pourquoi malgré le chaos qui sévit dans ces pays, la presse internationale ne dit mot, préférant lâcher son « fou » sur la Syrie investie par les méchants de la Russie et l’Iran. Idem pour le Myanmar, le Yémen, l’Égypte, Israël, tous du ben bon monde selon l’Agence France Presse et cie qui ne font rien de mal. Les Américains et autres amis de la démocratie et de la liberté en Irak, en Libye, au Yémen, c’est excellent, mais pas la Russie et l’Iran en Syrie qui devraient se retirer pour faire place aux bons occidentaux.

Des hausses répétées depuis le début de l’année

Faut obéir aux lois « naturelles » du marché que le patronat et les politiciens nous disent dans leur homélie régulière sur l’évangile de l’économie capitaliste. C’est la « nature » qui dicte les prix. Les dirigeants des pétrolières n’y sont pour rien et ne font que se soumettre et obéir docilement aux « lois » de la nature. Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP Amoco, Chevron Texaco sont les défenseurs des consommateurs, tout le monde sait ça.

Joyeuse année que nous souhaitent les bienfaitrices pétrolières en haussant toutes en même temps le prix de la gazoline entre Noël 2017 et le jour de l’an 2018 : « Le prix de l’essence bondit à Montréal » (Le Journal de Montréal, 28 décembre 2017). Un petit bond de 15 cents le litre. Allez, dites merci aux pétrolières. Ah oui, les « preachers » économistes universitaires et du patronat nous répètent continuellement que le secteur pétrolier est hautement concurrentiel même si elles augmentent toujours toutes à l’unisson leurs prix à la seconde près. Il faut croire que la nature « divine » est du côté des pétrolières.

Alléluia, une autre hausse de 21 cents le litre imposée à la fin du mois de janvier 2018 après celle de 16 cents le litre facturé à la mi-janvier 2018. Je jubile et je m’envole (Le Journal de Montréal, 31 janvier 2018 et Le Devoir, 17 janvier 2018).

Puis, le 7 février 2018, TVA Nouvelles titre : « Mystérieuses “hausses du mardi” du prix de l’essence » Ben quoi, le mardi c’est le jour de la paie pour les pétrolières, journées glorieuses où elles doivent « taxer » les « codèmes » en conséquence! Le mardi, c’est le jour de la dîme hebdomadaire à payer aux pétrolières. Il faut bien qu’elles puissent survivre. Cherchez surtout pas à savoir pourquoi la journée de la paie pétrolière est le mardi : c’est un mystère. Allez payer sans rouspéter et fiez-vous à l’éthique capitaliste de ces philanthropes.

Ah ben zut, dans la nuit du 10 avril 2018 les pétrolières récidivent et se transforment en loups-garous en augmentant le prix du jus pétrolier à la pompe à 1.44 $ le litre : « Bond important du prix de l’essence » (Le Journal de Montréal, 11 avril 2018). À la fin de l’article du Journal, il est écrit ceci : « Impossible de connaître les véritables raisons de cette nouvelle hausse du prix de l’essence. », comme si dans le passé il y avait eu de « véritables » motifs.

Peut-être à cause de la Syrie?

Peut-être que les pétrolières vont continuer à mentir et vous dire sans rire que c’est à cause de la nervosité et de l’inquiétude des spéculateurs suite au bombardement de la Syrie par les Américains, les Anglais et les Français? Emmanuel Macron, qui marche main dans la main avec Donald Trump. On aura presque tout vu. Il faut dire que Macron, comme l’était Nicolas Sarkozy, est obnubilé par l’anglais (aussi Philippe Couillard) et les States.

Ça ne peut être ça comme justification, car la Syrie est un producteur marginal de pétrole et il n’en exporte pas. De toute façon, pourquoi le prix de l’essence à la pompe devrait-il augmenter au Canada, même si des problèmes interviennent dans des pays gros producteurs de pétrole comme l’Iran, l’Arabie saoudite et le Venezuela puisque le Canada est autosuffisant et est un de plus gros producteurs et exportateurs de pétrole au monde? C’est comme si Hydro-Québec nous disait qu’elle doit augmenter ses tarifs à cause d’importantes pannes survenues en Californie.

D’où vient le pétrole au Québec?

Le 11 avril 2018, Le Devoir titrait : « Pétrole. Le Québec importe essentiellement de l’Ouest canadien et des États-Unis ». Ça n’arrange rien pour expliquer la filouterie des hausses du prix de l’essence. Mes amis, j’ai une ou deux questions pour vous : qui décide de quel pays on va importer le pétrole au Québec et quels fournisseurs? Comme le cartel des pétrolières est totalement intégré verticalement, soit de l’exploration, à la production de pétrole brut, au raffinage et à la vente au détail, ce sont les transnationales pétrolières étrangères qui décident d’où on va acheter notre essence et de qui. De qui vous dites? Eh ben, elles vont l’acheter de compagnies affiliées bien évidemment.

Jamais au grand jamais « nos » pétrolières ne vont faire l’effet d’obtenir de meilleurs prix en magasinant à l’international et en demandant des soumissions de producteurs indépendants en Russie, en Iran, au Koweït, au Brésil, etc. Elles préfèrent l’acheter de leurs propres filiales. C’est nettement plus payant. Allô liberté et démocratie. Ce n’est pas nous qui décidons de qui et d’où on achète le pétrole vendu au Québec.

Trudeau, un « écologiste » déroutant

« Trudeau promet de lutter contre les changements climatiques avec les provinces » (Le Devoir, 30 juin 2015). Lutter en produisant toujours plus de pétrole le plus polluant et le plus sale de la planète, soit celui issu des sables bitumineux de l’Alberta. Lutter contre les changements climatiques en polluant plus, je suppose? Drôle d’écolo ce Justin quand on constate ceci : « Trans Mountain. Ottawa (Trudeau) dit être prêt à tout faire pour sauver le pipeline » et aussi : « Feu vert à Keystone XL : Ottawa salue la décision du Nebraska (et de Trump) » (Le Devoir, 10 avril 2018 et La Presse, 20 novembre 2017).

Et puis, il y a celle-ci : « Ottawa autorise BP à forer au large de la Nouvelle-Écosse » (Le Devoir, 14 avril 2018). On « drillera » joyeusement en mer de la Nouvelle-Écosse alors que : « La Nouvelle-Zélande n’accordera plus de permis d’exploration pétrolière et gazière en mer » (Le Devoir, 13 avril 2018). Félicitations à votre programme Justin. Ça permet à notre pseudo-écologiste de premier ministre d’être reçu par le grand monde. Après l’Aga Khan, vinrent les pétrolières : « Justin Trudeau, invité vedette chez les grandes pétrolières. Au Texas, le premier ministre recevra un prix pour son “leadership mondial” dans le domaine énergétique » (Le Devoir, 3 mars 2017). Un prix de leadership mondial dans le domaine énergétique décerné par les grandes pétrolières? Ai-je bien lu?