Les idées vieillottes de JM Fournier pour légaliser le pot

Le plus sérieusement du monde, le ministre provincial des Relations canadiennes Jean-Marc Fournier a suggéré au fédéral de s’inspirer de la fondation de la Commission des liqueurs du Québec (créée en 1921). Et ah oui! Il recommande aussi de revoir comment s’est passé la prohibition au Canada (pour ça, il faut remonter en 1898).

La solution à la légalisation du cannabis se trouve dans une autre époque, si on se fie au témoignage de Jean-Marc Fournier. L’émissaire de Philippe Couillard a tenu ces propos devant des sénateurs qu’ils l’ont invité, mercredi, pour sonder la position du Québec entourant la future loi légalisant la marijuana.

«Quand on allait chercher le produit à la Commission des liqueurs. [...] Il y avait quand même une guérite et on ne voyait pas les produits. Alors pourquoi ça s’est passé comme ça ? Parce que je crois qu’il devait avoir des inquiétudes dans la population.»

«Quand on est passé dans un régime de prohibition d’alcool, qu’on a ouvert les portes, on n’a pas ouvert les portes si larges que ça au début-là! Juste pour la production artisanale de bière, ça ne fait pas des lunes.»

(Dans le dernier exemple, on pense que le monsieur le ministre voulait dire des bières de microbrasserie, mais on n’est pas certain.)

Bref.

N’arrêtant devant rien, le Sac de chips est retourné dans le temps pour voir comment ça se passait quand la Commission des liqueurs a vu le jour, il y a 100 ans. Et on l’a comparée à la nouvelle Société québécoise du cannabis.

Commission des liqueurs du Québec

Date de création : en 1921

Nombre de magasins : 64 succursales

Nombre de produits : 383 variétés d’alcool

Population du Québec : 2 360 665 habitants

Société québécoise du cannabis

Date de création : quelques temps en 2018

Nombre de magasins : 20 succursales

Nombre de produits : 6 fournisseurs de cannabis

Population du Québec : 8 394 034 habitants

- Avec la collaboration de Boris Proulx