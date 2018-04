Luc récupère

La NASA est claire là-dessus. Une courte sieste en mi-journée augmente la productivité de 35 %. Nous avons tous eu une mauvaise perception lorsque nous avons vu le maire Luc Ferrandez roupiller pendant la séance du conseil municipal. Il ne dormait pas, il récupérait. Il se faisait des forces et il a profité deux instants du moment où on parlait de panneaux d’affichage pour faire une petite roupillette.

Le conseil municipal, c’est en soirée. Nous avons tous cette envie de dormir après le dîner. Imaginez, après le souper, dans un fauteuil bien rembourré d’une salle habituellement austère où on parle d’un sujet qui ne vous intéresse peu ou pas. On sait tous que M. Ferrandez n’est pas fort sur les panneaux indicateurs, ne serait-ce qu’une simple flèche de sens unique. Dans plusieurs pays, le petit dodo d’une vingtaine de minutes en milieu de journée est recommandé. Monsieur Ferrandez, lui, n’a snoozé que 20 secondes à deux reprises. Y’a rien pour texter à sa mère.

Le Jacques

Connaissez-vous Jacques ? C’est un meuble. Il est créé et fabriqué en France pour les siestes au bureau. Allez voir ce chef-d’œuvre sur lasiestoune.com et vous serez tenté. À première vue, on dirait une table ou un mini bureau d’accueil, et en 10 secondes après avoir ouvert le pan de côté, se déplie une moelleuse couchette. Votre tête est sous la table et repose sur un oreiller mobile alors que vos jambes sont allongées. Ça y est, vous êtes partis. Le Jacques est escamotable et peut s’installer dans un endroit discret de l’entreprise.

Jacques le meuble à dodo sera mis en marché dans les prochains jours.

Monsieur Ferrandez, ne filez pas coupable, vous donnez un bon exemple.

Poutinage

Protégez vos abdos. Recouvrez-les de graisse.

Donald Trump a divorcé de son cerveau, mais n’a pas eu la garde des neurones.

Tous les matins, j’embrasse tendrement et affectueusement la personne que j’aime le plus. Et, ensuite, j’essuie le miroir.

Salutations à Jean-Régie Lavoie, preneur de son.

25 ans sans coupe Stanley. Ça, c’est de la stabilité.

À demain

Merci, Monsieur Ferrandezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.