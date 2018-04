Meurtre de sa conjointe: il ne comprend pas l’accusation

Un Montréalais souffrant de déficience intellectuelle ne comprend pas pourquoi il est accusé du meurtre de sa conjointe alors qu’il l’aimait, a-t-il témoigné ce jeudi.

« Ça m’a fait de quoi d’être arrêté, je voulais aller à l’hôpital avec elle, je l’aimais, je me demandais pourquoi [les policiers] m’arrêtaient », a affirmé Yves Nadeau, au palais de justice de Montréal.

Nadeau, 59 ans, est accusé d’avoir poignardé à mort sa conjointe de 62 ans Louise Girard, le 24 février 2014. Il a toutefois catégoriquement nié toute responsabilité. Lors de son interrogatoire par la police, il avait affirmé que sa conjointe avait fait une chute.

La défense souhaite toutefois faire écarter de la preuve tout l’interrogatoire policier de Nadeau, en affirmant qu’elle n’était pas libre et volontaire compte tenu de la déficience intellectuelle de l’accusé. C’est dans ce cadre que ce dernier a témoigné ce jeudi.

Problèmes de compréhension

L’audience a toutefois été laborieuse. Tel que le veut l’usage, Nadeau a dû être assermenté. Or, il ne sait pas ce que « prêter serment » signifie. Il ne sait pas non plus différencier la bible et une feuille de papier.

« À l’école primaire, on m’a pas appris », a-t-il dit, ajoutant toutefois savoir ce que signifiait « dire la vérité ».

Nadeau ne se souvient pas non plus que les policières lui ont lu ses droits, ni même ce que cela voulait dire. Ainsi, quand son avocat Martin Latour lui a demandé ce que signifiait « le droit à l’avocat », l’accusé a paru perplexe.

« C’est des questions pas mal dures », a-t-il dit, paraissant avoir de la difficulté à comprendre les mots utilisés par les avocats.

L’exercice a été sensiblement pareil, lorsque l’accusé a été questionné sur son droit au silence.

« Desfois [l’enquêteure] m’a dit de pas parler, puis elle m’a posé des questions », a témoigné Nadeau.

Le procès, qui se tient devant un juge plutôt qu’un jury, se poursuit aujourd’hui, au palais de justice de Montréal. Selon le verdict, la défense pourrait demander à la cour d’envoyer Nadeau en évaluation psychiatrique, en vue de vérifier sa responsabilité criminelle en raison de sa déficience intellectuelle.