Milo Ventimiglia - Jack de «This is us» - est vraiment bizarre sur Instagram et on se pose beaucoup de questions

Milo Ventimiglia, que plusieurs ont découvert grâce à son rôle dans la série à succès «This is us», est très intrigant sur son compte Instagram. Refusant fièrement de hiérarchiser en ordre d'importance les sujets qu’il traite, le Sac de chips a donc décidé de s’y arrêter quelques instants.

Notre attention a d’abord été attirée sur le compte Instagram de l’homme de 40 ans lorsque celui-ci a garoché en ligne plus de 60 photos en moins de 11 heures mardi soir. C’est cinq photos et demi par heure. Un rythme que même un chef de parti provincial qui distribue les promesses à la veilles d’élections générales aurait de la difficulté à maintenir.

Nous avons bien sûr analysé pour vous ces publications afin de comprendre ce qui a poussé l’homme à se comporter virtuellement ainsi.

D’abord, sur les 63 photos publiées par le comédien en une dizaine d'heures, trois sont des photos de son ombre.

Nous les avons évidemment répertoriées.

X Concrete Monster. Vancouver, BC. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :52 PDT

Concrete Fence Monster. Fontana, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :45 PDT

Ok? Il doit bien y avoir une symbolique derrière ça. Une subtile allusion au printemps qui se fait attendre? Une métaphore entourant le fait qu'il était (un peu) dans l'ombre de Mandy Moore dans l'émission? Le mystère demeure total.

11 de ces publications sont des photos de ses pieds.

Nous les avons évidemment répertoriées.

Sidewalk Buddy. Hollywood, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :31 PDT

Cycle. Century City, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :49 PDT

2016. Vancouver, BC. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :53 PDT

P1-134. Century City, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :31 PDT

@casamigos @ryanphinny Fontana, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :44 PDT

@leica_camera. NYC, NY. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :34 PDT

🌈 Hollywood, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :26 PDT

@nike. Kitsilano, BC. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :53 PDT

@acura @continental_tire Sebring, FL. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :39 PDT

Mentionnons d'abord qu'il n'a pas beaucoup de souliers différents.

Déjà, vous conviendrez que c’est assez intrigant. Mais ça ne s’arrête pas là.

D’autres photos qui ne peuvent être classées par catégorie ont ensuite intrigué notre équipe.

C’est le cas de celles-ci.

Vancouver, BC. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :51 PDT

Mistake (003). MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :28 PDT

Chappy. Los Angeles, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :32 PDT

Matcha. Los Angeles, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :29 PDT

Heureusement, Milo semble reprendre le dessus quelques fois pour offrir à ses abonnés des clichés dignes de ce nom.

C’est le cas pour celles-ci.

MV. NYC, NY. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :34 PDT

Line-Up. Sebring, FL. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :36 PDT

MV. Vancouver, BC. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :56 PDT

Malheureusement, la rechute n’est jamais bien loin.

Steps. Chicago, IL. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :49 PDT

Buick. Hollywood, CA. MV Une publication partagée par Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia) le 25 Avril 2018 à 7 :32 PDT

Que s’est-il donc passé hier soir pour que Milo se livre ainsi? A-t-il tout simplement vidé son téléphone? A-t-il perdu la raison? Regrette-t-il son troisième rôle dans le mauvais film Crazy dad mettant en vedette Adam Sandler? Tant de questions qui demeurent à ce jour sans réponse...

L’Instagram de Milo Anthony Ventimiglia en chiffre: celui que les plus millenials d’entre vous auront également connu sous le nom de Jess de «Gilmore Girls», c’est 1,3 millions d’abonnés sur Instagram. L’ancien moustachu affiche plus de 1000 publications ouvertes à tous, mais il ne s’est abonné qu’à 350 comptes, incluant ceux de Jennifer Lopez et la chanteuse étrange Björk.