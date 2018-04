Ne partez jamais sans votre assurance voyage

Vous croyez que c’est inutile ? Que vous êtes en super forme ? Que votre destination est sécuritaire ?

Selon un récent sondage du CAA Québec, 12 % des voyageurs partiront cet été sans assurance voyage. Pire : la proportion passe à 24 % chez les 18-24 ans. Cette insouciance peut coûter très cher.

Au Canada

Certains croient que de rester dans les frontières nationales les met à l’abri des ennuis financiers en cas de problème de santé. Que non ! Certes, les soins sont théoriquement remboursés d’un océan à l’autre, mais selon la grille tarifaire de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Vous aurez peut-être à payer des centaines de dollars pour des soins prodigués dans une autre province canadienne.

Aux États-Unis et ailleurs

Vous avez de l’assurance, tant mieux. Mais dès que vous avez besoin de soins, contactez immédiatement votre assureur. Certains contrats prévoient que vous devez vous présenter dans un hôpital ou une clinique « recommandée ». Les assureurs offrent aussi des services d’assistance fort utiles quand on est en situation d’urgence.

Êtes-vous couvert ?

La durée du voyage et votre itinéraire font une différence. Votre carte de crédit ou votre assurance collective offrent une couverture limitée dans le temps et, parfois, selon les destinations. Le mieux, c’est de faire affaire avec un agent de voyage détenteur d’un permis québécois : vous bénéficierez de son expertise et, surtout, serez couvert par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Impossible de partir

Vous tombez malade ? Votre conjoint est hospitalisé ? Votre maman décède ? Ces situations font l’objet de nombreux appels auprès de l’Office de la protection du consommateur. Or, généralement, rien n’oblige un voyagiste, un hôtel, un locateur de véhicule à vous rembourser. Vérifiez si vous avez de l’assurance annulation, une protection qui accompagne normalement l’assurance voyage. Et gardez tous vos reçus. Sinon, vous pouvez toujours tenter de négocier un report avec l’agence de voyages, mais vous paierez peut-être des pénalités.

J’aime le bungee

Dans un paysage grandiose des Alpes ou des Rocheuses, vous êtes tenté par le parapente, le bungee, la descente en vélo de montagne, le snorkeling (ou même une méchante cuite). Ces activités, même proposées par votre hôtel, ne sont généralement pas couvertes par l’assurance voyage. Vous aurez donc à payer pour les soins, l’évacuation par hélicoptère, le rapatriement d’urgence au pays... La facture peut monter dans les six chiffres.

Je suis jeune et invincible

C’est avantageux d’être jeune, car on paie moins cher pour s’assurer. Mais on demeure vulnérable aux accidents, à la tourista ou aux annulations de dernière minute.

Mes enfants et mon conjoint sont couverts

Si vos jeunes ont entre 18 et 24 ans et sont encore aux études, peut-être. Vous venez de rencontrer l’amour de votre vie ? Vérifiez avant de partir.

Conseils