Où vont vos Bitcoins après votre mort?

L’idéal pour disposer de votre cryptomonnaie, c’est de ne pas mourir. Mais si par malheur cela devait arriver, qu’arriverait-il à votre précieux pécule d’argent virtuel?

Contrairement à vos comptes bancaires, personne d’autre que vous n’a accès à vos Bitcoins. Si vous mourez et que vous n’avez pas prévu de les léguer à quelqu’un, ils se perdront dans le web, inaccessibles et gâchés.

Accès privé

Pour accéder à votre monnaie virtuelle, vous avez besoin d’une adresse publique et d’une clé privée. Comme leur nom l’indique, l’une est accessible à tous et permet de déposer les Bitcoins, l’autre est secrète et vous permet de les retirer.

Par conséquent, si vous tombez malencontreusement d’un pont et que vous faites un flat en emportant la clé privée dans la tombe, vos richesses se noient avec vous.

L’héritage virtuel

Il faudrait donc créer un héritage virtuel.

Étape 1 : Laissez savoir que vous avez de la cryptomonnaie. Pas besoin de le publier dans le Journal, mais le dire à vos proches ou le déclarer dans vos impôts par exemple.

Étape 2 : Donnez l’autorisation officielle à un représentant de disposer de vos bitcoins en cas de décès.

Étape 3 : Permettez le transfert de votre cryptomonnaie.

D’après Yahoo Finance, l’un des moyens pertinents de procéder à cette dernière étape est de mettre toutes vos informations virtuelles, incluant votre accès privé à vos bitcoins, dans une clé USB.

Vous pouvez ensuite l’entreposer dans un coffre de sécurité et l’inclure dans votre testament.

Ainsi, à la place d’aller dans le néant, vos bitcoins iront dans la poche de vos proches.