Les Remparts de Québec confirment le retour de Patrick Roy à la barre de l'équipe

Patrick Roy est de retour! L’annonce n’avait plus de secret pour personne, mais elle a été officialisée jeudi matin : l’ancien gardien étoile de la LNH revient à la barre des Remparts de Québec avec lesquels il occupera les fonctions de directeur général et d’entraîneur-chef au moins pour les deux prochaines années.

À LIRE AUSSI: [PHOTOS] 10 moments marquants de la carrière de Patrick Roy avec les Remparts de Québec

Roy, qui avait quitté en août 2016 ses fonctions de vice-président aux opérations hockey et d’instructeur de l'Avalanche du Colorado, s'est présenté devant de nombreux journalistes réunis pour une conférence de presse tenue spécialement pour l’occasion dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron. Jacques Tanguay, président de l'équipe, Pierre Karl Péladeau, grand patron de Québecor, et Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de l’entreprise médiatique, s'y trouvaient également.

La durée de contrat de Patrick Roy est de deux ans. Il dit n'avoir eu aucune offre professionnelle. — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 26 avril 2018

«Je le fais parce que j’ai le goût d’être là. De me faire ce cadeau, c’est extrêmement important. Quand je fais les pour et les contre, il n’y a que du côté positif. En bout de ligne, j'ai écouté mon coeur et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui», a lancé Patrick Roy.



Ses nombreuses visites dans les amphithéâtres de la LHJMQ au cours des derniers jours l’ont aussi convaincu dans son désir de retourner à la barre des Diables rouges. «En voyant la fierté des gens, fiers d’encourager leur équipe, la passion est revenue, ça n’a pas été long.»



Contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre, la fierté du quartier Saint-Sacrement n’a reçu aucune offre professionnelle de la part d’une organisation de la LNH. Ni même amorcé des pourparlers.

«Je ne me cherchais pas un emploi, mais avec la démission de Philippe Boucher, ça a créé une opportunité», a-t-il expliqué. Et pas de problème pour lui de renouer avec l’autocar et les randonnées à travers le Québec et les Maritimes.



Québécor ne pouvait contenir sa joie devant l’acquisition d’un tel personnage au sein de son organisation. L’engouement autour du retour de Roy se fera assurément sentir aux guichets, selon Martin Tremblay.



«Patrick Roy a marqué l’histoire de la Ligue nationale de hockey et des Remparts de Québec. Nous sommes extrêmement enthousiastes de son retour au sein de l’organisation et nous sommes convaincus qu’il est la personne clé pour poursuivre la tradition gagnante de l’équipe», a déclaré M. Tremblay, soulignant l’apport de Jacques Tanguay dans cette nouvelle association.



Deuxième séjour



Pour Roy, il s’agira donc d’un deuxième séjour avec l’organisation dont il a été le propriétaire jusqu’à la vente à Québecor, en 2015, tout dirigeant les opérations hockey de 2003 à 2013 en plus de se glisser derrière le banc pendant huit saisons lors de cette période. Il avait guidé celle-ci à la conquête de la coupe Memorial au printemps 2006.



Le «33» détient le record d’équipe pour le nombre de victoires par un entraîneur à la barre des Diables rouges depuis leur renaissance en 1997 avec 348.



Plus de détails à venir...