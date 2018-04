Patrick Roy, un choix sans égal

Le retour de Patrick Roy, c’est toute une nouvelle pour Québec, pour les Remparts, mais aussi pour la LHJMQ.

Chaque fois que je suis allé voir les Remparts sous sa gouverne, j’ai été frappé par la popularité de Patrick Roy. Ses joueurs étaient toujours chaudement applaudis par les spectateurs, mais les applaudissements les plus nourris de la foule étaient toujours réservés à l’entraîneur lors de sa présentation avant chaque match par l’annonceur maison des Remparts.

ROY VA FAIRE COURIR LES FOULES À QUÉBEC

L’immense popularité de Patrick Roy à Québec est indéniable. Les Remparts vont certainement attirer quelques milliers de spectateurs de plus à chaque match rien qu’en l’envoyant derrière le banc. Quelques milliers ! Ce n’est pas rien. Patrick Roy va immédiatement améliorer la rentabilité des Remparts. Il n’y a aucun autre entraîneur junior qui a un tel impact. Patrick Roy va faire courir les foules à Québec.

UNE MEILLEURE ÉQUIPE SUR LA GLACE

C’est clair, il faut s’attendre à ce que Patrick Roy envoie une meilleure équipe sur la glace, et ce, très rapidement. Il ne va pas lésiner sur les moyens. Pas de doute que le repêchage EURO sera possiblement la clé pour la prochaine saison. Je m’attends à ce qu’il remue ciel et terre pour attirer à Québec les meilleurs espoirs européens disponibles. Il utilisera toute sa crédibilité et tous les moyens à sa disposition pour attirer à Québec les meilleurs joueurs.

PLUS DE SPECTATEURS SUR LA ROUTE

Les autres équipes de la LHJMQ vont également bénéficier du retour de Patrick Roy.

Plus de fans vont être présents dans les autres arénas pour le voir lui et ses Remparts. Vous pouvez parier que là-dessus, aucun propriétaire d’équipe de la LHJMQ ne va se plaindre de son retour.

Les Remparts ont longtemps été l’équipe phare de la LHJMQ. Ces dernières années toutefois, on a senti que Québec avait perdu un peu de son lustre. Les Mooseheads d’Halifax sont devenus ces dernières saisons l’équipe à surveiller en tout temps au sein de la LHJMQ. Patrick Roy va contribuer à redorer le blason des Remparts.

Selon nos informations, Patrick Roy va revenir dans la double fonction d’entraîneur et de directeur gérant. Il faut s’attendre à ce qu’il ait carte blanche dans tous les dossiers. Le budget à sa disposition sera augmenté et il pourra le gérer à sa guise. Embauche de joueurs, choix du moyen de transport lors d’un voyage, Patrick Roy ne se pliera probablement à aucune règle, sauf aux siennes. Pas impossible, en ce sens, qu’il revienne aussi à titre de copropriétaire de l’équipe. Depuis quelques jours, une rumeur court à ce sujet. On lui céderait des parts de l’organisation. On verra bien.

Mais une chose est claire et on n’en doute pas, Patrick Roy revient ici pour gagner. Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux partisans de l’équipe.

Assistances aux Remparts

SAISON 2017-18 (sous Philippe Boucher)

306 061 spectacteurs

spectacteurs Moyenne de 9002 par match

SAISON 2012-13 (dernière saison de Patrick Roy)