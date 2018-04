Pilotes arrêtés pour ivresse à Glasgow: les accusations sont abandonnées

CACOUNA | Les deux pilotes d’Air Transat arrêtés et accusés en juillet 2016 d’avoir eu les facultés affaiblies par l’alcool au moment de prendre les commandes d’un vol à Glasgow ont été blanchis, après que leurs échantillons de sang eurent été détruits.



Jean-François Perreault, originaire de Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent, et Imran Zafar Syed avaient fait la manchette à l’été 2016 après avoir été arrêtés par la police écossaise peu avant le décollage d’un vol en direction de Toronto.

Les accusations ont finalement été abandonnées jeudi, faute de preuve. Les pilotes sont considérés comme innocents.

Certains des tests sanguins qui auraient pu démontrer que les pilotes avaient les facultés affaiblies par l’alcool ont été détruits par erreur par le personnel de la prison. Les employés ne savaient pas quoi faire avec les échantillons et ils n’avaient pas été entreposés au froid. Ils avaient par la suite été détruits.

Les autres échantillons n’ont pas pu être admis en preuve, car les pilotes n’avaient pas la possibilité de faire faire une contre-expertise.

L'affaire devait être entendue devant un juge jeudi, mais les procureurs n’avaient aucune preuve et l'audience a été annulée.

Piloter de nouveau

Jean-François Perreault et Imran Zafar Syed étaient suspendus sans salaire depuis l’événement et n’avaient pas pu piloter d’avion depuis. Ils pourront maintenant revenir aux commandes d’un avion chez Air Transat.

«Puisqu’ils sont innocents et puisque nous, nous n’avons aucun élément qui nous fasse penser qu’ils n’ont pas respecté nos propres procédures, nous allons les rencontrer dans les jours qui viennent pour parler de leur réintégration. On n’a rien à leur reprocher», a dit Christophe Hennebelle, vice-président aux ressources humaines et affaires publiques chez Air Transat.

Les pilotes devront suivre une formation et se requalifier, ce qui prendra quelques mois.

Selon nos informations, les deux souhaitent revenir comme pilote.

Des mesures seront toutefois prises par Air Transat pendant un certain laps de temps afin de s’assurer qu’ils soient «exemplaires», a ajouté le représentant d’Air Transat. «Il y aura des mesures de contrôle, notamment des tests surprises», a ajouté monsieur Hennebelle.