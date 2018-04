Place au 8e Festival de magie de Québec

Lancé à toute petite échelle en 2011, le Festival de magie de Québec connaît une belle croissance. La huitième édition, qui sera lancée jeudi, propose 50 spectacles, dont 35 gratuits, avec des magiciens provenant de cinq pays.

La réputation bâtie au fil des ans et le bouche-à-oreille ont permis d’attirer de plus en plus de vedettes internationales dans la Vieille Capitale.

On retrouve, cette année, les Max Maven, Xavier Mortimer, David Stone, Xavier Tapias et Juliana Chen, seule femme à avoir remporté le championnat mondial de la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM), qualifié de Jeux olympiques de la magie.

Xavier Mortimer quittera sa résidence actuelle du Planet Hollywood de Las Vegas pour quelques heures, le 5 mai, pour se produire lors du Gala international au Palais Montcalm.

Des galas

Cette soirée, avec l’Étrange Gala (4 mai à 20 h) et le Gala jeunesse (5 mai à 14 h), s’inscrit dans les grands événements de cette huitième édition.

L’Étrange Gala mettra en vedette des magiciens du Québec et d’ailleurs ainsi que la finale du Concours international de magie « Michel Cailloux ».

Compétition

Le Québécois Nicolas Dutel, qui a remporté cette compétition et le Championnat canadien, en 2016, indique que cette participation au Festival de magie de Québec a lancé sa carrière.

« Ça m’a encouragé à m’inscrire à la compétition de la Society of American Magicians où j’ai remporté le Prix du public et le Prix du numéro qui sort de l’ordinaire », a-t-il indiqué.

Il a ensuite mis la main sur le premier prix du Championnat continental de la FISM, à Louisville, au Kentucky. Une distinction qui l’amènera à Busan, en Corée du Sud, en juillet, pour les « Olympiques » de la magie.

Le Concours international de magie « Michel Cailloux », présenté le 4 mai, à 14 h 30, mettra en vedette 15 participants adultes et de moins de 18 ans.

►La programmation complète est en ligne à festivaldemagie.ca.