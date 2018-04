Procès Cosby: le jury doit reprendre ses délibérations jeudi

Le jury doit reprendre jeudi ses délibérations au procès de Bill Cosby, après deux semaines et demie de débats, avec l’objectif de se prononcer à l’unanimité sur la culpabilité ou non de l’acteur américain.

Mercredi, le jury composé de sept hommes et cinq femmes a délibéré pendant plus de 10 heures à Norriston, près de Philadelphie (Pennsylvanie). Le juge Steven O’Neill a libéré les jurés dans la soirée et les travaux reprendront jeudi.

Le magistrat a également rappelé que les jurés ne devaient se prononcer que sur les faits présumés relatifs à Andrea Constand et non sur les agressions sexuelles présumées sur les cinq autres femmes qui ont témoigné contre Bill Cosby au procès.

Il a aussi expliqué que le délai entre les faits présumés et le dépôt de plainte d’Andrea Constand, soit un peu plus d’un an, n’était pas pertinent pour juger de la culpabilité ou non du créateur du «Cosby Show».