Quand l'organisme de Bono critique Trudeau

L’amitié entre le chanteur Bono de U2 et le premier ministre Justin Trudeau pourrait être mise à mal par des critiques formulées jeudi par une organisation fondée par l’artiste irlandais.

L’organisme de lutte à la pauvreté One, fondé par le chanteur de U2 Bono, se moque du premier ministre canadien en le caricaturant dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux de l’organisme.

« On aime votre style monsieur Trudeau! », lance-t-on, avant de réclamer que Justin Trudeau passe des « beaux discours » aux actes.

One dit qu’elle aime bien lorsque Justin Trudeau joue avec des pandas, porte des chaussettes thématiques, se déguise en Superman et affirme qu’il est féministe.

«Ce sont de beaux discours, Monsieur Trudeau, mais quel est votre plan? Le temps presse!», affirme l’organisme dans sa vidéo humoristique.

Que des mots

One relève que Trudeau a maintes fois soulevé l’importance de l’égalité des sexes, «mais jusqu’à présent, ce ne sont que des mots».

«Il est maintenant temps d’agir», ajoute-t-on. Dans sa vidéo, One remet en doute la volonté de M. Trudeau en affirmant que «vos mots ne suffiront pas» pour donner plus de pouvoir aux femmes, de leur fournir l'accès à l’éducation, de leur permettre de gagner leur vie et d’être plus autonomes.

Le directeur national de la campagne One, Stuart Hickox, dit avoir réalisé le vidéo pour faire comprendre aux Canadiens que «ce sont des stunts, c’est planifié, ce ne sont pas des politiques».

«Il se dit féministe, nous admirons ça, mais tu ne peux pas juste dire ça et espérer que cela règle le problème de pauvreté chez les femmes. Il doit avoir une stratégie avec des politiques.», a-t-il ajouté.

La tenue du G7 dans le Charlevoix en juin serait l'occasion de montrer le leadership du Canada, selon l’organisme.