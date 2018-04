Revenu Canada massacre le français

Ah, le mois d'avril, l'époque bénie des impôts !

Je voulais être une bonne citoyenne écologique, et tout et tout, et payer mes impôts en ligne.

Sauf qu'une fois arrivée sur le site ICI je me suis dit que la traduction avait sûrement été faite par un logiciel.

Voyons voir quelques-unes des "coquilles" trouvées sur le site.

Des verbes inexistants: "Si votre carte d'accès bancaire à la fois les logos Débit MasterCard et Interac".

Des fautes d'orthographe: "Demandez à votre institution financière qu'elle est votre limite quotidienne."Une formulation anglaise: Débit MasterCard Logo au lieu de Logo Débit MasterCard,

Une phrase incompréhensible: "pour les particuliers et les entreprises d'effectuer des paiements directs"

Une GROSSE faute : "Ce que vous avez besoin" au lieu de "ce dont vous avez besoin"

Une autre grosse faute: "une carte doté d'un logo"

Quelle ironie ! Au moment même où Ottawa me fait payer pour ses services, il me semble que la moindre des choses serait qu'il me montre que j'en ai pour mon argent.

Dans ce merveilleux pays bilingue, le français est toujours traité comme une langue seconde, un mal nécessaire, un caillou dans le soulier, au lieu d'avoir sa place à égalité avec l'autre langue officielle.