Rien ne disparaît, dites-vous ?

Vous aviez tout à fait raison dans votre réponse à celui qui signait « Un patriote ». À lui qui condamnait le fait que l’immigration ait rendu Montréal méconnaissable au point de lui donner envie de retourner vivre dans sa Gaspésie natale, vous répondiez que notre identité n’était pas menacée parce qu’une civilisation, ça ne disparaissait jamais. Eh bien, j’ai envie de vous dire ceci : Allez donc demander aux Grecs, aux Romains, aux Égyptiens, aux Incas­­,

aux Perses, aux Ottomans, aux Mongols, aux tigres du Bali, aux éléphants de Chine, aux mammouths, et aux dinosaures comment ils ont disparu de la surface de la Terre ? Allez en voir la liste exhaustive sur Wikipédia, c’est édifiant. Mais comme disent les blue pills : tout va bien !

Bonne journée

Avec votre humour noir, je vous trouve de mauvaise foi. Je n’ai jamais dit que rien ne disparaissait jamais. À sa phrase assassine « Et nous, les gens d’ici, à qui on impose une diversité (l’immigration) qui met en péril notre langue et notre identité », j’ai simplement répondu « Rien n’est en péril, ni notre langue ni nos coutumes, si nous, au premier chef, les maintenons vivants et savons les transmettre aux nouveaux arrivants. »