Transformations physiques payantes

C’est une Charlize Theron transformée qu’on découvrira la semaine prochaine dans Tully, le nouveau film du Montréalais d’origine Jason Reitman (Juno). La célèbre actrice sud-africaine a en effet pris beaucoup de poids – une cinquantaine de livres – pour se glisser dans la peau d’une mère de famille débordée.

Charlize Theron, 42 ans, est bien placée pour savoir à quel point ce genre de transformation physique peut s’avérer payant pour une carrière d’acteur. Il y a une quinzaine d’années, l’ancien mannequin avait changé son image et donné un nouvel envol à sa carrière en changeant totalement d’apparence physique pour incarner à l’écran la meurtrière en série Aileen Wuornos, dans le film Monster.

En plus d’avoir pris une trentaine de livres pour le rôle, Theron avait porté de fausses dents et un masque en latex pour transformer son visage parfait. On connaît la suite : sa performance dans Monster lui avait valu l’Oscar de la meilleure actrice en 2003 et lui a permis d’avoir accès à des rôles plus riches et diversifiés que ceux de la jolie blonde de service.

Briser son image

Plus récemment, Matthew McConaughey a aussi brisé son image de beau gosse en commençant à accepter des rôles nécessitant une transformation physique. Par exemple, pour le drame Dallas Buyers Club, du cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, l’acteur texan avait perdu 45 livres pour jouer un cowboy texan atteint du sida. Il avait aussi évité le soleil pendant des mois pour avoir un teint pâle pendant le tournage.

Il n’est pas toujours simple de briser l’image d’un acteur, surtout à Hollywood. Jean-Marc Vallée m’avait confié à l’époque du tournage du film qu’il avait dû convaincre les sceptiques que McConaughey était le bon acteur pour le rôle. Ils ne l’ont pas regretté : Matthew McConaughey a remporté l’Oscar du meilleur acteur, en 2014.

Christian Bale est, lui aussi, un habitué de ce genre de métamorphose. En 2004, il avait perdu une soixantaine de livres pour jouer un homme d’une maigreur inquiétante dans The Machinist. Dix ans plus tard, il avait fait l’exercice opposé en prenant une quarantaine de livres de gras pour son rôle dans Arnaque­­­ américaine. Ce genre de pratique ne serait certainement pas recommandé par un médecin de famille.

Plus rare au Québec

Si elles sont plus rares chez nous, les transformations physiques peuvent aussi permettre aux acteurs québécois de se plonger à fond dans un personnage.

L’exemple le plus connu demeure celui d’Antoine Bertrand qui avait suivi un entraînement physique intensif il y a quelques années pour se bâtir une silhouette qui ressemble à celle du célèbre homme fort québécois Louis Cyr. Pendant neuf mois, l’acteur s’était entraîné avec l’homme fort Hugo Girard et avait suivi un régime alimentaire strict pour gagner une trentaine de livres de muscles.

Inutile de rappeler à quel point ce dévouement a été payant. Dans le film Louis Cyr, Antoine Bertrand a livré une performance magistrale qui lui a permis de remporter le prix Jutra du meilleur acteur il y a quatre ans.

Mes choix de la semaine

Au Cinéma :

Photo courtoisie

Avengers : la guerre de l’infini

La saison des blockbusters estivaux est officiellement lancée avec la sortie de ce nouvel épisode des Avengers qui réunit toute une armée de super-héros. Les premières critiques ne sont pas très enthousiastes, mais on peut tout de même s’attendre à des recettes monstres au box-office.

Sur DVD ou VSD : Le fil caché

Photo courtoisie, Universal Pictures

Avec ce nouveau film du cinéaste Paul Thomas Anderson (Magnolia, Le maître), annoncé comme son dernier rôle à l’écran, Daniel Day-Lewis termine sa carrière d’acteur en beauté en interprétant de façon subtile et émouvante le couturier de renom Reynolds Woodcock. Un film singulier et exigeant qui mérite d’être vu.

À la télé : Plus étrange que fiction

Il y a du génie dans cette comédie fantaisiste de Marc Forster (Finding Neverland) qui met en vedette Will Ferrell dans la peau d’un comptable qui devient malgré lui le personnage principal d’un roman en train de s’écrire. N’étant plus maître de sa propre vie, il se lancera à la recherche de l’écrivaine qui a désormais le contrôle de sa destinée (Emma Thompson). Une réflexion brillante et amusante sur la création. Présenté samedi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.

Le chiffre de la semaine: 2 M$

Les recettes du film La Bolduc au box-office après trois semaines à l’affiche

La citation de la semaine

« Ce sera un duo aussi mythique que celui de Paul Newman et Robert Redford » – Quentin Tarantino à propos des vedettes de son prochain film, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt