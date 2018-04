Un « bouclier » anticompression en éducation?

Pour empêcher des compressions futures en éducation, Jean-François Lisée promet de faire adopter une loi « anti-compressions », s’il est élu aux prochaines élections.

Le chef du Parti québécois a présenté jeudi un ensemble de mesures visant à faire de l’éducation une « priorité nationale permanente ». La première : une loi « bouclier » qui empêcherait toute compression en éducation.

« On va protéger dans une loi les budgets des services de garde éducatifs, de l’éducation et de la protection de la jeunesse. Et on va exiger que ces budgets soient reconduits en les ajustant chaque année pour assumer l’évolution normale des coûts », a expliqué la vice-chef du PQ, Véronique Hivon lors d’un dîner réunissant près de 300 personnes à Montréal.

L’objectif est de mettre ce secteur important du budget québécois à l’abri de l’« influence » politique des différents partis.

Pour s’assurer que l’éducation dispose des sommes nécessaires, le PQ voudrait également qu’un tiers, comme le vérificateur général, s’assure du respect de la loi.

Le PQ souhaite aussi s’attaquer à l’analphabétisation en déclarant une « décennie québécoise de l’alphabétisation ». Le Québec traîne loin derrière la moyenne canadienne actuellement.