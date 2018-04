Un autre trophée Ted Lindsay pour Connor McDavid?

Récipiendaire du trophée Ted Lindsay en 2017, Connor McDavid est à nouveau parmi les finalistes cette année pour l’obtention de ce prix remis au joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey (LNH) voté par ses pairs.

L’attaquant des Oilers d’Edmonton figure sur cette courte liste publiée par l'Association des joueurs de la LNH (AJLNH) jeudi en compagnie des attaquants Taylor Hall des Devils du New Jersey, et Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado.

Si McDavid était encore élu meilleur joueur par ses collègues, il répéterait l’exploit de Sidney Crosby. Son homologue des Penguins de Pittsburgh a raflé le Ted Lindsay au terme de deux saisons d’affilée, en 2013 et en 2014.

Pour une deuxième campagne de suite, le numéro 97 a pris part aux 82 rencontres du calendrier régulier de son équipe et mis la main sur le trophée Art Ross en vertu d’une récolte de 108 points. McDavid a inscrit au moins deux points dans 32 parties, un sommet dans la LNH en 2017-2018. D’autres marques lui appartenant sur le circuit cette année : 35 buts et 49 aides à forces égales, pour un total de 84 points, soit 18 points de plus que quiconque à cinq contre cinq.

Ombre au tableau pour McDavid: il n’a pas réussi à mener les Oilers en séries, contrairement à son ancien coéquipier Taylor Hall chez les Devils, une première pour l’équipe depuis 2012. Ce dernier a connu la saison de sa vie avec 39 buts et 93 points, soit 41 points de plus que le deuxième meilleur marqueur des Devils, Nico Hischier.

De son côté, MacKinnon a enregistré les meilleures statistiques de sa carrière avec 39 buts et 58 aides (97 points) et aidé l’Avalanche à participer aux séries pour la première fois depuis 2014.

Le trophée Ted Lindsay sera décerné le 20 juin prochain à la cérémonie de remise de prix individuels de la LNH à Las Vegas.