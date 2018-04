Une cuisine qui balance !

Vous êtes de ceux qui adorent la pâtisserie et qui suivent les recettes au gramme près ? L’une de ces balances pourrait bien devenir votre accessoire de cuisine préféré.

La surprenante

Photo courtoisie

La balance électronique UMA de Bugatti est munie d’une minuterie pratique pour calculer le temps de cuisson du mets qu’elle a contribué à confectionner. Son système de remise à zéro permet d’introduire différents ingrédients dans le récipient amovible en calculant le poids de chacun d’eux (g, kg, lb, oz) jusqu’à un maximum de trois kilos au total. Et que dire de son look qui fera tourner les têtes ? Wow !

L’ajustable

Photo courtoisie

La balance à plate-forme ajustable de la marque Escali, qui prend la forme d’un « V », s’adapte à des aliments et récipients de différentes grosseurs. Compacte, elle se range n’importe où, même dans un tiroir. Elle présente une plate-forme en acier inoxydable et des commandes tactiles. Précise au gramme près, sa capacité est de 11 livres. Différentes unités de mesure sont disponibles, tout comme les fonctions « tare » et « arrêt automatique ».

La stylisée

Photo courtoisie

Pesez au gramme près jusqu’à 5 kilos d’ingrédients, avec cette très légère balance en forme de croix EVA SOLO. Intégrée au design contemporain minimaliste de votre cuisine, elle suscitera certainement la curiosité. Cet appareil digital peut être réglé selon toutes les unités de mesure internationales et affiche le poids des ingrédients pendant 30 secondes avant de s’éteindre automatiquement.

La colorée

Photo courtoisie

Disponible en 12 couleurs, dont le bleu paon (photo), cette balance nommée ARTI de la marque Escali égaiera votre cuisine. Faite de plastique et de verre, elle possède les fonctions « arrêt automatique », et « tare », puis affiche le poids en onces, en livres et en grammes. Sa capacité est de 15 livres.

La robuste

Photo courtoisie

Pour peser de grandes quantités d’ingrédients, allant jusqu’à 10 kilos (précise au gramme), c’est cette balance All-Clad qu’il vous faut. Son plateau de 25 cm magnétique en acier inoxydable brossé avec contour légèrement évasé maintient les aliments bien en place. Sa fonction « tare » permet d’y placer un plus grand bol et de retirer son poids de la mesure (g, ml, oz, lb).