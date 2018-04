[VIDÉO] Les «shows» de boucane du ministère de l'Éducation critiqués par la CAQ

Le porte-parole en matière d’Éducation de la Coalition avenir Québec (CAQ), Jean-François Roberge, a critiqué sévèrement les dépenses excessives du gouvernement pour des conférences qu’il qualifie de «show de boucane avec son et lumière», lors de la période de questions de jeudi matin.

Le ministère de l’Éducation aurait dépensé plus de 100 000 $ pour organiser trois rassemblements. «Après trois ans de coupures dans l’aide aux élèves en difficultés, il faut quand même avoir du front pour aller danser devant la galerie avec des “shows” son et lumière qui coûtent 15 000 $, 30 000 $ et 60 000 $,», a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a rétorqué que son collègue «n’est pas habitué à donner des conférences» et que c’est par jalousie qu’il critique le travail du gouvernement.

Visiblement insulté par la pointe à son endroit, M. Roberge a répliqué du tac au tac en disant que «les applaudissements qu’on a entendus sont probablement des effets sonores, puisqu’ils ont déjà payé pour cela».