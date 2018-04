[VIDÉO] Philippe Couillard et François Legault se parlent «au téléphone»... face à face!

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, se sont échangés des coups de téléphone, mercredi soir, dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale.

En pleine Commission des institutions, Philippe Couillard a personnifié son collègue en faisant comme s’il appelait la Fédération des médecins spécialistes du Québec afin de leur demander de «déchirer» l’entente que cette dernière a avec le gouvernement du Québec.

«Bonjour, c’est le chef de la deuxième opposition, pourrais-je parler à la présidente? Oui, merci. Mme la présidente, je voudrais déchirer l’entente et la renégocier avec vous. Ah, vous ne voulez pas? O.K., excusez-moi de vous avoir dérangée. On raccroche», a-t-il déclaré.

François Legault n’a pas semblé apprécier et, lui aussi, a décroché le combiné.

Voici ce que ça donne.