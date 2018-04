[VIDÉOS] Amir Khadir compare le prolongement d’une autoroute à... un «hamburger très gras»!

Décidément, le député de Québec solidaire, Amir Khadir, maîtrise l’art de faire de drôles d’analogies...

Mercredi, à l’étude des crédits budgétaires du ministère des Transports, le député de Mercier a demandé au gouvernement de «sortir du cul de sac du prolongement des autoroutes».

Selon lui, le gouvernement doit s’assurer qu’avant d’entamer quelconque développement immobilier, il devrait y avoir un accès au transport collectif à moins de 200 mètres de «chaque unité d’habitation».

«Nos transports sont malades, ils sont responsables de grands maux de société. Et vous, en tant que ministre, personne ne vous demande de forcer les gens à utiliser un mode de transport ou un autre, mais vous êtes là pour administrer les biens publics et à faire un bon usage donc vous êtes un peu le médecin des problèmes de transports et donc d’offrir de bonnes solutions. Ce que je vous dis, c’est qu’il faut qu’il y ait des bonnes politiques publiques. Construire des autoroutes c’est un peu comme offrir encore un hamburger bien gras à un problème qui a de graves problèmes vasculaires», a-t-il soutenu.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a elle aussi employée une comparaison douteuse pour illustrer son point...

«Vous savez, on ne force pas, on n’oblige pas une personne qui fait de l’embonpoint à faire de l’exercice. Je pense que l’important, c’est de lui donner les outils, de donner de l’information, de l’outiller si tel est son désir évidemment de perdre du poids. Je vous dirais que c’est un peu la même chose en transport, alors je ne pense pas qu’on doit et qu’on peut obliger les gens et les automobilistes à dire, demain matin, fini, on ne s’occupe plus de nos autoroutes, vous ne prenez plus vos voitures, vous êtes obligés de prendre le transport structurant», a-t-elle plaidé.

Gras, embonpoint et congestion routière... même combat?