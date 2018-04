Voici l’histoire touchante derrière le vêtement le plus précieux de Cindy Cournoyer

Cette semaine, on s’est faufilés dans l’appartement de l’influenceuse Cindy Cournoyer afin de découvrir ce qui se cache dans sa garde-robe.

De son plus beau look de gym à son bikini préf, en passant par les chaussures qu’elle a usées à la corde, Cindy nous partage les pièces de vêtements les plus cool et significatives de sa penderie.

Sans plus tarder, découvrez l’histoire touchante derrière le vêtement le plus précieux qu’on lui a offert.

