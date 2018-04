LÉPINE, Irène Bernier



Au centre d'hébergement de Limoilou, le 14 avril 2018, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée dame Irène Bernier entourée de ses trois enfants. Elle était la fille de feu monsieur Félix Bernier et de feu dame Mathilda St-Amand et l'épouse de feu monsieur Joseph-Alfred Lépine. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Bernard Descoteaux); ses fils: André (Josée Bouchard) et Denis (Ann Paquet); ses petits-enfants: Marie-Ève Descoteaux (Nicolas Jobin), Simon Lépine (Justine Caron), Frédéric Lépine et Vincent Descoteaux ainsi que les membres de sa belle-famille, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Yvonne (feu Elphège Gagné), feu Félix (feu Marguerite Bélanger), feu Angéline (feu Hormidas Caron), feu Lucille, feu Jeanne (feu Prudent Bélanger), feu Gérard, Louis (feu Jeannette Morneau) et Arthur (Mariette Morneau). La famille tient à offrir de sincères remerciements au personnel du troisième étage du centre d'hébergement de Limoilou pour la qualité exceptionnelle de leurs soins et leur attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (centre d'hébergement de Limoilou), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc), G1N 2W1, Tél. : 418-691-0766 ou au www.fondationfais.org.