Brochettes de filet mignon de boeuf

1. Déposer les raisins secs dans un bol. Arroser de cognac. Couvrir et réfrigérer 8 heures.

2. Préparer le mélange d’épices. Dans un bol, mélanger les poivres et le piment de la Jamaïque. Placer les cubes de filet de bœuf sur des brochettes. Badigeonner légèrement de moutarde. Rouler dans le mélange d’épices en pressant légèrement pour que les épices adhèrent bien.

4. Dans un poêlon, porter à ébullition les raisins secs et leur jus de macération. Verser le fond de veau et le jus d’orange. Porter à ébullition. Retirer du feu et incorporer les cubes de beurre au fouet.