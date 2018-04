Brochettes de poulet cajun

Les épices cajuns sont offertes en épicerie, mais rien ne vaut un mélange d’épices fait maison. Utilisez ces épices pour la viande, le poisson et la volaille.

2. Dans un grand plat profond, mélanger l’huile, les épices, l’ail, le poivre et le zeste de citron. Placer les cubes de poulet dans le plat et retourner plusieurs fois. Couvrir de film alimentaire et réfrigérer 2 heures.