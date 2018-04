Brochettes de tofu aux légumes

1. Préchauffer le barbecue et huiler la grille. Dans un grand bol, déposer les pois mange-tout, les poivrons et l’oignon. Arroser avec la moitié de l’huile et de la sauce soya. Mélanger. Placer dans un panier à légumes. Cuire sur la grille du barbecue à chaleur indirecte 30 minutes en remuant souvent.