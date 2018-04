Dominique Ducharme devient l'adjoint de Claude Julien avec le Canadien; Jean-Jacques Daigneault et Daniel Lacroix sont congédiés

Le Canadien de Montréal a embauché vendredi Dominique Ducharme à titre d’entraîneur-adjoint, tout en annonçant que Jean-Jacques Daigneault et Daniel Lacroix ne seront pas de retour avec l’équipe en 2018-2019.

Ducharme a passé les 10 dernières campagnes comme entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), dont les sept dernières (2011 à 2018) comme entraîneur-chef, ayant dirigé les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville. Il a été le récipiendaire du trophée Paul Dumont, remis à la personnalité de l'année dans la LHJMQ, en 2017-2018.

«En Dominique, nous avons confiance d'avoir mis la main sur un excellent entraîneur. Dominique a fait ses preuves au niveau du hockey junior dans la LHJMQ et son expérience au niveau international avec Hockey Canada lui apporte un bagage de connaissances essentiel qui lui permet de faire le saut chez les professionnels», a indiqué dans un communiqué le directeur général Marc Bergevin.

À la barre des Mooseheads et des Voltigeurs, entre 2011 et 2018, Ducharme a dirigé 476 matchs, montrant un dossier de 267-169-24. En 2012-2013, son équipe a dominé le hockey junior canadien avec une fiche de 58-6-3-1, ce qui lui a valu le trophée Ron-Lapointe à titre d'entraîneur de l'année dans la LHJMQ. En séries éliminatoires au cours de sa carrière, Ducharme a remporté 52 victoires et subi 26 revers. Il a remporté la coupe Memorial en 2012-2013 avec Halifax.

Sur la scène internationale, l’homme de 45 ans a agi comme entraîneur-chef de la formation canadienne au Championnat mondial de hockey junior en 2017 et 2018, l’unifolié obtenant la médaille d’argent à la première occasion et l’or l’hiver passé.

Décision difficile

Pour ce qui est de Daigneault, 52 ans, il s'est joint au personnel d'entraîneurs du Canadien le 15 juin 2012. Au cours de sa carrière de joueur dans la Ligue nationale, il a évolué pour le Bleu-Blanc-Rouge de 1989 à 1995 et a remporté la coupe Stanley en 1993.

Lacroix était à l’emploi du club depuis le 30 juillet 2014. Il a été entraîneur-adjoint dans la LNH durant les 11 dernières saisons, ayant notamment travaillé avec les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York et le Tricolore.

«Je tiens à remercier sincèrement Jean-Jacques et Dan pour leur dévouement auprès de l'organisation et particulièrement pour leur travail avec les jeunes joueurs de l'équipe. Je les connais depuis plusieurs années, et je sais à quel point ils ont à cœur le succès de l'organisation. Par contre, Claude Julien et moi prenons le temps de bien évaluer à fond le travail de notre personnel en place et nous avons conjointement pris cette décision difficile», a poursuivi le DG.

Une nouvelle entente pour Stéphane Waite

Par ailleurs, le responsable des gardiens de but Stéphane Waite a accepté une nouvelle entente avec l’organisation montréalaise.

Celui-ci occupe son poste depuis les cinq dernières saisons. Le mentor de Carey Price s'est joint au personnel d'entraîneurs du Tricolore le 4 juillet 2013.