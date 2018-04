Ce que les filles font que les gars détestent

Cette semaine, je trouvais que j’avais assez réfléchi comme ça, alors j’ai décidé de lire un magazine, et étonnamment, ça s’est avéré être super intéressant.

Entre un édito sur l’importance de s’accepter telle qu’on est et un guide pour l’obtention de fesses plus fermes, je suis tombée sur un palmarès intitulé «11 choses que les filles font et que les gars détestent.»

Étant donné que dans mes chroniques précédentes j’ai déjà clairement établi que j’étais pro GIRL POWER, j’ai eu envie de vous partager ce que j’ai appris, histoire de faire preuve d’entraide entre filles, parce qu’on est jamais à l’abri d’adopter des comportements répulsifs pour la gent masculine.

Voici donc 11 choses à éviter de faire pour pas déplaire :

Être trop superficielle. Les gars ont horreur des filles qui se maquillent trop. De toute façon, si tu te maquilles trop, tu dois aussi prendre trop longtemps à te préparer et les gars n’aiment pas non plus attendre après nous. Un peu comme pour nos orgasmes. Ils disent qu’ils n’aiment pas les filles fake, mais ce qu’ils n’aiment surtout pas, c’est de s’apercevoir que la fille fake. Ne pas assez prendre soin d’elle. Tu penses que t’es inconfortable avec des faux-cils? Imagine être un gars et d’avoir à dealer avec le fait que les cils de ta prétendante ne sont pas naturellement 6 pouces de long! Tsé! Prends sur toi un moment donné. Ne pas avoir assez d’opinion. Ça choque beaucoup les gars quand on ne leur dit pas ce qu’on veut et qu’on espère qu’ils nous devinent. Pourtant, c’est facile; les gars n’ont pas de problème à nous dire ce qu’ils veulent; Une fille avec des gros seins mais une petite taille, des grosses fesses mais des petites cuisses, qui peut boire autant qu’eux mais qui n’est jamais trop saoule, qui est très sportive, mais pas trop musclée et qui agit comme «one of the boys» mais qui ne sacre surtout pas et qui ne rote jamais. Trop donner son opinion. Sais-tu seulement à quel point ça mine leur confiance en eux quand tu révèles sans aucune gêne que t’aimes mieux les gars avec des cheveux? Faire plus d’argent que son partenaire. Des plans pour que tu commences à le dépenser comme si ça t’appartenait. Ne jamais s’offrir pour payer. Quoi? Tu t’attends encore à ce que le gars te prenne en charge? Heille! Les gars sont épuisés ok? Ça fait des millénaires que c’est eux qui décident de tout pour nous, ils ne vont pas être obligés de gérer la facture du resto en plus! Être trop dépendante. Les gars veulent juste sentir que tu peux vivre ta vie sans eux. Être trop indépendante. Tout ce que les gars veulent, c’est sentir que tu as besoin d’eux. Une femme qui a eu trop de partenaires sexuels. Un gars n’aime pas être avec une femme qui a de l’expérience et qui sait ce qu’elle veut. Ça lui donne beaucoup trop de chance de réaliser qu’il est juste ordinaire au lit. Une femme trop prude. Parce qu’être vierge, c’est pas une excuse pour ne pas vouloir essayer le BDSM pendant un Threesome. Une femme qui lit les chroniques de l’autre maudite féministe frustrée au lieu de s’en tenir aux magazines qui débordent de misogynie intériorisée.

Qu’est-ce qui va venir ensuite? Les filles vont se fier à leur libre-arbitre au lieu de croire n’importe quel article niaiseux qui profite au patriarcat? Elles vont tourner à la blague des réalités auxquelles elles sont confrontées au quotidien? Elles ne vont même pas se sentir mal de généraliser pour prouver un point? Et quoi encore? Elles n’auront plus peur de se faire traiter de misandres et elles vont regarder les haters les bras croisés en leur disant «Bring it on?» Hahaha... Bring it on.

