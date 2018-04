Claude Julien : «C’est le gars idéal»

À l’occasion de leur bilan de fin de saison, le directeur général Marc Bergevin et le propriétaire du Canadien de Montréal Geoff Molson ont annoncé une vague de changements à venir.

Vendredi, l’état-major du Tricolore est passé de la parole aux actes en limogeant les adjoints Jean-Jacques Daigneault et Daniel Lacroix au profit de Dominique Ducharme, qui était entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs de Drummondville jusqu'à tout récemment. Aux dires de l'entraîneur-chef Claude Julien, le Bleu-Blanc-Rouge n'aurait pas pu mieux tomber.

«C’est le gars idéal que je cherchais. Ça fait un moment que je pensais avoir un quatrième entraîneur derrière le banc, un peu comme je l’avais fait avec Mike Babcock aux Olympiques», a répondu le pilote franco-ontarien.

Avec, dans la tête, l'intention de s'inspirer de son expérience avec l'équipe canadienne aux Jeux de Sotchi et à la Coupe du monde, Julien s'est adjoint les services d'un entraîneur qu'il a à l'œil depuis un moment déjà.

«Je l’ai suivi quand même de loin, [notamment] dans son cheminement avec l’équipe nationale junior. Il a fait un bon travail pendant ces années-là. C’est un bon entraîneur québécois. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer de garder les bons Québécois avec le Canadien autant que possible», a précisé celui qui a pris les commandes du Canadien au courant de la saison 2016-2017.

Les Golden Knights comme exemple

Jeudi soir, la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey a continué de surprendre les amateurs autant que les experts en corrigeant les Sharks de San Jose par la marque de 7-0 au deuxième tour.

Si tout le monde à quelques exceptions près croyait les Knights pour battus, Claude Julien y a vu une inspiration en cours de campagne.

«Ce n'est pas un groupe composé des meilleurs joueurs, mais un groupe de joueurs qui forment la meilleure équipe. C'est un peu comme ça qu'on procède avec Équipe Canada quand on choisit qui fait et qui ne fait pas l'alignement, explique-t-il. Dans le cas du Canadien, on a besoin d'avoir cette attitude-là. Il faut que les gars se tiennent dans les moments difficiles autant que dans les bons moments», a-t-il conclu, ajoutant que la venue de Ducharme lui permettra de jeter un nouveau regard sur sa formation.

Le Canadien est toujours sans les services d'un entraîneur adjoint aux défenseurs. Le processus suit son cours, et Claude Julien rappelle qu'il n'y mettra pas fin tant qu'il n'aura pas «le candidat idéal».