Contacts sexuels sur des mineures: son plaidoyer de culpabilité ne sera pas retiré

Un homme qui désirait retirer son plaidoyer de culpabilité sur des accusations de contact sexuel à l’égard de deux jeunes victimes a vu sa requête être refusée par la juge Johanne Roy, qui estime que sa prise de position n’a jamais été «viciée».



En mai 2017, Sylvain Brousseau a reconnu avoir « flatté, caressé et massé la vulve» d’une jeune fille de 12 ans lors d’un événement qui s’est produit cinq ans auparavant.



Du même souffle, il avait reconnu avoir agressé une autre adolescente, lors «d’un soir de gardiennage» alors que la jeune fille était âgée de 17 ans.



Après avoir reconnu sa culpabilité «sans apporter aucune modification où jeter un regard d’incertitude à son avocate», un rapport présentenciel a été confectionné dans lequel Brousseau a nié la totalité des gestes posés.



Après plusieurs reports, son nouvel avocat a déposé une requête en retrait de plaidoyer de culpabilité qui a été rejeté par la juge. Selon elle, le plaidoyer de l’accusé a été fait de façon «libre et volontaire», il avait «soupesé les risques et choisi de plaider coupable pour le bien de sa famille».



Brousseau reviendra donc en Cour le 5 juin prochain pour les observations sur la peine.