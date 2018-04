Côte de boeuf au piment et au gingembre

2. Préchauffer le barbecue à très haute température. Huiler la grille légèrement. Placer les steaks sur la grille en les espaçant bien. Cuire 2 minutes. À l’aide de pinces, déplacer les steaks de 45 degrés pour faire un marquage quadrillé. Cuire 2 minutes. À l’aide de pinces (ou d’une spatule), tourner les steaks et cuire 2 minutes. Badigeonner de sauce. Déplacer les steaks de 45 degrés pour faire un marquage quadrillé. Cuire jusqu’à la cuisson désirée­­­.

3. Si on utilise un thermomètre à viande, suivre les instructions du manufacturier. Si on le fait à l’ancienne (comme moi), presser la viande avec l’index. Si la viande est saignante, elle est souple sous le doigt. Une viande mi-saignante sera ferme, mais encore un peu tendre sous la pression. Une viande bien cuite est ferme et ne rebondit pas.