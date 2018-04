De l’eau embouteillée à partir d’eau d’érable en Gaspésie

SAINT-NOËL | L’entreprise Ma Cabane en Gaspésie vend désormais de l’eau embouteillée, à partir de l’eau qui est habituellement rejetée après le processus d’osmose de l’eau d’érable.

L’entreprise de 67 500 entailles jette environ 2 millions de litres d’eau par année. «Mais on préfère de loin recycler et récupérer», soutient Gino Ouellet, président de Ma Cabane en Gaspésie, qui a décidé de mener ce projet pour des raisons environnementales.

Son équipe travaille donc depuis deux ans à l’élaboration de «La Sous-Bois», une eau embouteillée.

Pour le processus d’osmose, où l’eau d’érable se sépare en sucre et en eau, il a été décidé d’utiliser une membrane qui laisse passer assez de minéraux pour faire une bonne eau embouteillée. L’eau n’a évidemment pas le goût de sucre.

«On la traite ensuite à l’UV pour enlever toutes traces de bactéries», a dit Gino Ouellet.

Comme il s’agit d’abord d’une phase expérimentale, 30 000 litres d’eau ont été embouteillés dans des contenants de verre de 330 ml et 750 ml et dans des contenants de plastique de quatre litres, réutilisables.

«On veut d’abord sonder le marché. Si la réponse est bonne, nous allons construire une usine d’embouteillage, toujours à Saint-Noël, dans la Matapédia où sont nos installations», précise M. Ouellet.

Ma Cabane en Gaspésie a environ 30 jours pour embouteiller durant la période des sucres. Actuellement, ce type d’eau se fait ailleurs en province, mais sans minéraux. «La Sous-Bois» se distingue par ses minéraux naturels.

Matière première

Si la production augmente, Ma Cabane en Gaspésie souhaite faire affaire avec d’autres producteurs acéricoles pour avoir accès à la matière première, l’eau qui est habituellement rejetée dans l’environnement.

L’entreprise a deux boutiques de produits de l’érable, pâtisserie et boulangerie à Rimouski et Mont-Joli et en ouvrira bientôt une deuxième à Rimouski, ainsi qu’une à Québec le 2 mai sur la rue du Petit-Champlain. L’entreprise vise aussi Rivière-du-Loup dans la prochaine année.

L’eau sera vendue dans les points de ventes des produits de Ma Cabane en Gaspésie dès le mois de mai. La bouteille de 330 ml coûtera 1,75 $, celle de 750 ml 2,25 $ et les quatre litres coûteront 2,75 $.